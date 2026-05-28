Roma, profanata la chiesa di San Paolo della Croce con danni agli arredi sacri

Quattro persone hanno profanato la chiesa di San Paolo della Croce a Roma danneggiando oggetti sacri e lasciando feci sul pavimento. Il viceparroco ha interrotto l’azione e la polizia scientifica ha avviato le indagini.

Nuovo episodio contro un luogo di culto nella Capitale. Nel pomeriggio di ieri quattro persone si sono introdotte nella chiesa di San Paolo della Croce, in via Poggio Verde, nella zona Portuense di Roma, lasciando dietro di sé danni e segni di vandalismo all’interno della parrocchia.

Secondo quanto emerso, i responsabili hanno rovesciato l’olio santo sul pavimento, imbrattato con un pennarello la tovaglia dell’altare, danneggiato un’immagine sacra della Madonna e lasciato feci all’interno della chiesa. L’azione è stata interrotta dall’arrivo del viceparroco, insospettito dai rumori provenienti dall’edificio religioso.

Dopo l’allarme sono intervenuti gli agenti della Polizia Scientifica, che hanno eseguito i rilievi all’interno della struttura per raccogliere elementi utili alle indagini. La chiesa è stata temporaneamente chiusa per consentire gli accertamenti.

L’episodio si aggiunge ad altri casi avvenuti negli ultimi mesi nella città di Roma. A settembre erano state lanciate feci contro gli affreschi della Basilica di Santa Maria degli Angeli, mentre a Ostia, nella parrocchia di San Nicola di Bari, materiale organico era stato trovato sull’altare.

Padre Giacobbe Elia, teologo ed esorcista, ritiene che quanto accaduto non sia frutto di una semplice bravata. Secondo il religioso, i diversi gesti compiuti all’interno della chiesa mostrerebbero la volontà di colpire simboli della fede cattolica in modo deliberato.