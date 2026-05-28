Lexy Panterra sfila al Miami Swim Week, apertura e chiusura dello show Louis Vuitton

La ballerina Lexy Panterra sfilerà al Miami Swim Week per Louis Vuitton dopo un’audizione accompagnata da una serie di scatti in bikini. La performer americana aprirà e chiuderà lo show con una performance e la passerella finale.

Lexy Panterra sarà una delle protagoniste del prossimo Miami Swim Week. La ballerina e performer americana, diventata famosa sui social grazie ai suoi video di twerking, ha ottenuto un ruolo di primo piano durante l’evento dedicato alla moda mare.

La 37enne ha partecipato alle selezioni per la manifestazione di Miami presentandosi con una serie di scatti in bikini che hanno accompagnato la sua audizione. La prova ha convinto gli organizzatori, che le hanno affidato l’apertura ufficiale dello show legato a Louis Vuitton.

Panterra non si limiterà alla performance iniziale. La showgirl chiuderà anche la sfilata con la tradizionale passerella finale, uno dei momenti più attesi dell’evento.

Negli ultimi anni Lexy Panterra ha costruito gran parte della sua popolarità attraverso i social network, trasformando i suoi video di danza in un fenomeno seguito da milioni di utenti online. La partecipazione al Miami Swim Week rappresenta ora un nuovo spazio nel mondo della moda e degli eventi internazionali.