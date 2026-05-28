Matteo Messina Denaro, sequestrato il tesoro della droga da 200 milioni tra Europa e Cayman

La Direzione antimafia di Palermo ha sequestrato beni per oltre 200 milioni legati a Matteo Messina Denaro. L’indagine ha ricostruito i capitali del narcotraffico nascosti tra Europa, Libano e Cayman.

Un patrimonio da oltre 200 milioni di euro riconducibile a Matteo Messina Denaro è stato individuato e sequestrato al termine di una vasta operazione internazionale coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Palermo. L’inchiesta ha portato anche all’arresto di tre persone accusate di impiego di denaro di provenienza illecita con l’aggravante di aver favorito Cosa nostra.

Le indagini, condotte dai finanzieri del comando provinciale di Palermo, hanno ricostruito il sistema utilizzato per reinvestire i profitti accumulati dal traffico di droga avviato fin dagli anni Ottanta sotto la guida del boss di Castelvetrano. Secondo gli investigatori, i capitali sarebbero stati movimentati attraverso società offshore e strutture finanziarie create in diversi Paesi.

I sequestri hanno riguardato beni, quote societarie e disponibilità finanziarie distribuite tra Italia, Andorra, Gibilterra, Svizzera, Lussemburgo, Libano, Principato di Monaco e isole Cayman. Le attività investigative si sono estese anche alla Spagna, in particolare nelle località di Malaga, Marbella, Benahavis e Puerto Banùs.

L’operazione è stata coordinata dal procuratore di Palermo Maurizio De Lucia e dall’aggiunto Vito Di Giorgio, con la collaborazione delle autorità giudiziarie e delle forze di polizia straniere coinvolte nelle attività di tracciamento dei flussi finanziari.

I dettagli dell’inchiesta saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa alla caserma Mazzarella della Guardia di Finanza di Palermo. Prevista la partecipazione del procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo e dello stesso Maurizio De Lucia.