Roma, donna sequestrata e violentata per tre giorni in uno stabile abbandonato

Una donna colombiana di 32 anni è stata sequestrata e violentata per tre giorni in un edificio abbandonato a Roma. La polizia ha fermato cinque uomini accusati di violenza sessuale di gruppo e disposto l’espulsione di altre undici persone trovate nello stabile.

Una donna colombiana di 32 anni sarebbe stata attirata con un pretesto, segregata in un edificio abbandonato alla periferia di Roma e costretta a subire ripetute violenze sessuali di gruppo per tre giorni. La polizia ha eseguito il fermo di cinque uomini, accusati di violenza sessuale aggravata per aver approfittato delle condizioni di vulnerabilità della vittima.

Le indagini della squadra mobile hanno ricostruito quanto accaduto a partire dalla sera del 19 maggio. La donna, arrivata nella Capitale pochi giorni prima, si trovava in un ristorante quando avrebbe chiesto a un uomo la possibilità di acquistare hashish. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, l’uomo l’avrebbe convinta a seguirlo con la scusa di consegnarle la droga.

Dopo circa mezz’ora di cammino, la 32enne sarebbe stata spinta con forza all’interno di un furgone e trasportata in via Cesare Tallone. Da quel momento, secondo gli investigatori, sarebbe iniziata la prigionia nello stabile abbandonato, dove la donna sarebbe stata minacciata di morte e costretta a subire abusi sessuali da più persone.

I cinque fermati sono ora indagati per violenza sessuale di gruppo. Durante il controllo dell’edificio, gli agenti hanno inoltre identificato undici cittadini stranieri irregolari presenti nello stabile. Per loro è stato disposto il provvedimento di espulsione con trasferimento nei centri di permanenza per il rimpatrio di Ponte Galeria, Palazzo San Gervasio e Bari.