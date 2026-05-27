Spaghetti cotti in padella senza pentola, la ricetta inglese divide gli amanti della cucina italiana

Cuocere gli spaghetti senza usare la pentola dell’acqua bollente. È la proposta lanciata dalla food blogger inglese Sarah Rossi, autrice del sito Taming Twins, che ha pubblicato una ricetta pensata per preparare la pasta in modo rapido utilizzando una sola padella. Il metodo, rilanciato anche dalla stampa britannica, ha acceso discussioni tra chi cerca soluzioni veloci in cucina e chi difende la tradizione italiana.

Secondo Rossi, il procedimento classico richiede troppo tempo tra l’attesa dell’acqua che bolle e la gestione delle diverse stoviglie. Da qui l’idea di cucinare tutto insieme nello stesso recipiente, unendo pasta, sugo e brodo direttamente in padella.

La ricetta suggerisce di inserire nella padella gli spaghetti insieme a cipolla, aglio, pomodori pelati, passata, pesto, olio d’oliva e brodo vegetale. Dopo aver coperto con il coperchio, il tutto va lasciato cuocere a fuoco medio per circa dieci minuti. Solo nella fase finale vengono aggiunti i pomodorini freschi, completando la cottura fino a ottenere la pasta al dente.

Il piatto viene poi servito con parmigiano grattugiato. L’obiettivo dichiarato è ridurre tempi di preparazione e quantità di stoviglie da lavare, sfruttando una tecnica simile alla pasta risottata, già conosciuta anche nella cucina italiana.

La differenza sta soprattutto nell’approccio: nella versione proposta dalla blogger britannica gli spaghetti vengono immersi subito insieme agli altri ingredienti, senza una bollitura separata. Una scelta che per molti appassionati della tradizione italiana altera consistenza e risultato finale del piatto.

Nonostante le critiche, il metodo continua a circolare online grazie alla promessa di una cena pronta in pochi minuti e preparata in un solo tegame. Una soluzione pratica che però, almeno in Italia, continua a lasciare molti dubbi tra gli amanti della pasta tradizionale.