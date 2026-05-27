Howard Storm, morto a 94 anni il regista di Mork & Mindy e delle sitcom cult americane

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Notizia in breve Howard Storm è morto a Beverly Hills a 94 anni. Il regista di Mork & Mindy e di molte sitcom storiche americane ha segnato la televisione dagli anni Settanta, lavorando con Robin Williams e Jim Carrey agli inizi della loro carriera.

Howard Storm, morto a 94 anni il regista di Mork & Mindy e delle sitcom cult americane

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Howard Storm, regista e autore televisivo legato ad alcune delle sitcom più popolari della TV americana, è morto nella sua casa di Beverly Hills all’età di 94 anni per cause naturali. Per oltre quarant’anni ha lavorato dietro le quinte della commedia statunitense, contribuendo alla nascita e al successo di serie diventate un punto di riferimento per il pubblico internazionale. Nato a New York l’11 dicembre 1931, Storm aveva iniziato la sua carriera come comico nei locali di cabaret della città. Dopo gli anni passati sui palchi della stand-up comedy, arrivò il contatto con il cinema di Woody Allen, esperienza che gli aprì le porte del mondo della regia. Collaborò infatti ai film “Il dittatore dello stato libero di Bananas” del 1971 e “Tutto quello che avreste voluto sapere sul sesso ma non avete mai osato chiedere” del 1972. La svolta definitiva arrivò nel 1975 con la regia della serie “Rhoda”. Da quel momento Storm diventò uno dei professionisti più richiesti della televisione americana, dirigendo episodi di sitcom che hanno segnato un’intera generazione. Tra i titoli più noti figurano “Laverne & Shirley”, “Mork & Mindy”, “La famiglia Hogan”, “Segni particolare genio” e “Tutti amano Raymond”. Il suo nome resta soprattutto legato a “Mork & Mindy”, la serie creata da Garry Marshall che rese celebre Robin Williams. Storm diresse numerosi episodi dello show, contribuendo a definire il ritmo comico e lo stile surreale che resero il personaggio di Mork uno dei simboli televisivi della fine degli anni Settanta. Negli anni Ottanta provò anche la strada del cinema dirigendo la commedia “Se ti mordo... sei mio” del 1985. Il film viene ricordato anche per la presenza di un giovane Jim Carrey, allora agli inizi della carriera cinematografica. Storm continuò a lavorare in televisione anche nei decenni successivi, collaborando con produzioni di primo piano dell’intrattenimento americano. Negli ultimi anni pubblicò un’autobiografia dedicata alla sua lunga esperienza nel mondo dello spettacolo, raccontando il percorso che lo aveva portato dai quartieri popolari del Lower East Side di New York fino ai set di Hollywood.

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