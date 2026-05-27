Gaia Pagliuca morta dopo l'estrazione di un dente, tre dentisti rinviati a giudizio ad Assisi

Gaia Pagliuca è morta a 23 anni dopo un’estrazione dentale ad Assisi. Tre dentisti finiranno a processo per omicidio colposo dopo l’arresto cardiaco avvenuto durante l’intervento e il successivo ricovero a Perugia.

Si aprirà il 20 gennaio davanti al giudice Giuseppe Narducci il processo sulla morte di Gaia Pagliuca, la ragazza di 23 anni deceduta il 29 settembre 2024 dopo tre giorni di ricovero in ospedale. A giudizio sono stati rinviati tre dentisti di Petrignano di Assisi, padre e due figlie, accusati di omicidio colposo in relazione all’intervento odontoiatrico eseguito sulla giovane.

La decisione è stata presa dal gup Natalia Giubilei al termine dell’udienza preliminare. I professionisti, assistiti dall’avvocato Luca Maori, hanno sostenuto di non aver commesso errori durante la seduta e hanno attribuito l’arresto cardiaco che colpì la ragazza a una fatalità non prevedibile. A supporto della difesa è stata presentata anche una consulenza tecnica.

La procura, rappresentata dal pm Annamaria Greco, ha invece confermato le contestazioni basandosi sulla relazione del medico legale Sergio Scalise Pantuso. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, Gaia si era presentata nello studio per curare una carie, ma durante la visita si decise di procedere con l’estrazione di un molare.

Nella relazione depositata agli atti viene indicata la somministrazione di sei fiale di anestetico in un intervallo ristretto di tempo. Gli inquirenti contestano inoltre che la paziente sarebbe stata sottoposta all’intervento senza adeguati esami preliminari e senza una preparazione ritenuta sufficiente rispetto alla procedura eseguita.

Tra gli elementi finiti al centro dell’inchiesta c’è anche il mancato utilizzo del defibrillatore nello studio dentistico durante i tentativi di rianimazione. Secondo l’accusa, quell’intervento immediato avrebbe potuto risultare decisivo prima dell’arrivo del personale del 118 e del trasferimento urgente all’ospedale di Perugia.

I tre imputati dovranno rispondere dell’accusa di aver agito con «imprudenza, negligenza e imperizia», oltre alla presunta violazione delle linee guida e delle pratiche cliniche previste in casi simili.

Il padre della ragazza, Vincenzo Pagliuca, ha seguito con apprensione gli sviluppi dell’udienza assistito dagli avvocati Simone Moriconi ed Elena Belia. Nei giorni scorsi aveva dichiarato di voler ottenere giustizia per la figlia, sostenendo che Gaia fosse in buona salute prima di quell’intervento odontoiatrico.