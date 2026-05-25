Forio d'Ischia, padre arrestato per tentato omicidio dopo il pestaggio della figlia di 36 anni

Aggressione a Forio d’Ischia, una donna di 36 anni è stata picchiata dal padre durante una violenta lite in casa. La vittima è ricoverata in condizioni gravissime dopo un intervento chirurgico d’urgenza.

Una donna di 36 anni lotta tra la vita e la morte dopo una brutale aggressione avvenuta nella sua abitazione a Forio d’Ischia, in provincia di Napoli. I carabinieri hanno arrestato il padre della vittima, un uomo di 58 anni accusato di tentato omicidio.

L’allarme è scattato con una telefonata al 112 arrivata nella notte da via Spinesante. Quando i militari della Compagnia di Ischia sono entrati nell’appartamento, hanno trovato la casa sporca di sangue e la donna riversa a terra con gravi ferite al volto e al corpo. Presentava diverse fratture e traumi provocati, secondo i primi accertamenti, da un violento pestaggio a calci e pugni.

Il 58enne è stato rintracciato poco dopo nei pressi dell’abitazione e fermato dai carabinieri. Gli investigatori stanno cercando di chiarire cosa abbia provocato l’aggressione e se in passato ci siano stati altri episodi di violenza all’interno della famiglia.

All’interno dell’abitazione si trovava anche la madre della 36enne, una donna di 57 anni. Le sue condizioni sono state valutate dai sanitari intervenuti sul posto insieme ai soccorritori del 118.

La vittima è stata trasferita in codice rosso all’ospedale “Anna Rizzoli” di Ischia, dove i medici hanno disposto un intervento chirurgico urgente per contenere le lesioni interne causate dalle percosse. La prognosi resta riservata e il quadro clinico viene monitorato costantemente.

I carabinieri stanno raccogliendo testimonianze e verificando ogni elemento utile per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto avvenuto tra le mura domestiche.