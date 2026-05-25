Uganda, minibus contro un elefante nel Parco delle Cascate Murchison: tre morti e quattro feriti

Tre persone sono morte nel Parco Nazionale delle Cascate Murchison dopo che un minibus diretto a Kampala ha investito un elefante sulla carreggiata. Nell’impatto sono rimasti feriti anche quattro passeggeri, compreso l’autista.

Un grave incidente stradale si è verificato nel nord-ovest dell’Uganda all’interno del Parco Nazionale delle Cascate Murchison, dove un minibus ha travolto un elefante che stava attraversando la strada. Il bilancio è di tre vittime e quattro persone ferite.

Secondo quanto comunicato dalla polizia ugandese, il mezzo era partito dalla città di Arua ed era diretto verso Kampala quando si è verificato l’impatto con l’animale. Tre passeggeri sono morti sul posto, mentre altri quattro occupanti del veicolo, incluso il conducente, sono stati soccorsi con diverse ferite.

Le autorità non hanno diffuso informazioni sulle condizioni dell’elefante coinvolto nello scontro. L’Uganda Wildlife Authority ha confermato l’accaduto e ha invitato gli automobilisti a moderare la velocità durante il transito nelle aree protette attraversate dalla fauna selvatica.

L’ente che gestisce i parchi nazionali del Paese ha ricordato che gli animali attraversano spesso le strade interne della riserva e che gli incidenti causati dall’alta velocità restano frequenti. Nel 2024, secondo le stime ufficiali, nel Parco delle Cascate Murchison circa tre animali al giorno sono stati uccisi da veicoli in transito.