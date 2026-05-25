Ferrari e IBM, l'intelligenza artificiale entra nella Formula 1 per coinvolgere i tifosi

Ferrari punta sull’intelligenza artificiale per rafforzare il legame con i tifosi di Formula 1. Il progetto sviluppato con IBM analizzerà dati e abitudini digitali della community per offrire contenuti personalizzati e seguire i fan anche fuori dai weekend di gara.

La Ferrari sta lavorando con IBM a un progetto basato sull’intelligenza artificiale per rendere più diretto e continuo il rapporto con gli appassionati di Formula 1. L’obiettivo non riguarda lo sviluppo delle monoposto, ma il modo in cui il marchio dialoga con milioni di tifosi attraverso piattaforme digitali, applicazioni e contenuti online.

Negli ultimi anni la Formula 1 ha ampliato la propria presenza fuori dalla pista grazie a video esclusivi, social network, podcast e materiali dietro le quinte. In questo scenario, l’IA viene utilizzata per analizzare comportamenti, preferenze e modalità di interazione degli utenti, così da suggerire contenuti più vicini agli interessi del singolo tifoso.

Il sistema punta a capire quali storie attirano maggiormente l’attenzione, quali piloti o momenti generano più coinvolgimento e quando proporre aggiornamenti mirati. L’idea è costruire un’esperienza digitale meno generica, evitando di offrire lo stesso flusso di informazioni a tutta la community.

Per Ferrari resta centrale il valore emotivo del marchio. La strategia digitale dovrà quindi mantenere viva la componente passionale legata alla Formula 1 senza trasformare il rapporto con i tifosi in una semplice raccolta di dati e notifiche automatiche. La personalizzazione, nelle intenzioni del progetto, dovrà servire ad arricchire l’esperienza e non a renderla invasiva.

IBM porterà competenze legate all’analisi dei dati, alle piattaforme tecnologiche e agli strumenti di intelligenza artificiale. Ferrari, invece, mette a disposizione una delle community sportive più riconoscibili al mondo, con una forte identità costruita in decenni di motorsport.

Il progetto riflette una tendenza sempre più diffusa tra i grandi marchi sportivi e automobilistici, che cercano nuove forme di coinvolgimento oltre al prodotto fisico. Nel motorsport, dove ogni gara genera picchi di attenzione e conversazioni online, l’intelligenza artificiale può diventare uno strumento decisivo per mantenere vivo il rapporto con il pubblico durante tutta la stagione.