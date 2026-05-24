Caldo africano sull'Italia, temperature fino a 35 gradi tra Pianura Padana e Toscana

Caldo africano sull’Italia con punte fino a 35 gradi, l’anticiclone spinge le temperature oltre la media di fine maggio. Le aree più colpite saranno la Pianura Padana e le vallate interne della Toscana, dove il clima ricorderà quello di luglio.

Una nuova ondata di caldo fuori stagione sta per attraversare l’Italia, con valori tipici dell’estate piena già negli ultimi giorni di maggio. Nei prossimi giorni l’alta pressione di origine subtropicale si rafforzerà su gran parte della Penisola, favorendo cielo sereno e temperature in forte aumento.

Secondo le previsioni, il picco del caldo verrà raggiunto soprattutto nelle aree interne del Centro-Nord. In Pianura Padana e nelle vallate della Toscana i termometri potranno toccare i 35 gradi, con condizioni atmosferiche molto simili a quelle di luglio.

L’aumento delle temperature sarà accompagnato anche da un clima più afoso durante le ore centrali della giornata. Il caldo si farà sentire in modo particolare nelle città e nelle zone lontane dal mare, dove l’aria resterà più ferma e secca.

I modelli meteo indicano che questa fase stabile potrebbe durare ancora per cinque o sei giorni. Solo tra il 28 e il 29 maggio l’anticiclone potrebbe mostrare i primi segnali di cedimento sotto la spinta di correnti più fresche provenienti da est.

Se questa tendenza verrà confermata, il calo delle temperature potrebbe riportare valori più vicini alle medie del periodo e favorire anche il ritorno di qualche temporale, soprattutto al Nord e nelle aree interne.