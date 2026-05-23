Maldive, il testimone chiave consegna appunti e dispositivi dei sub morti nella grotta di Hekunu Kandu

Cinque sub dell’Università di Genova sono morti alle Maldive durante un’immersione nella grotta di Hekunu Kandu. Un docente presente sulla barca ha consegnato agli investigatori telefoni, pc e appunti delle vittime.

Prosegue l’inchiesta sulla morte dei cinque subacquei italiani deceduti il 14 maggio nelle acque delle Maldives. Tra le persone ascoltate dagli investigatori c’è Stefano Vanin, docente ed entomologo forense dell’Università di Genova, presente a bordo della nave Duke of York il giorno della tragedia.

L’uomo è stato sentito dalla squadra mobile di Genova nell’ambito del fascicolo aperto per omicidio colposo contro ignoti e coordinato dalla procura di Roma. Durante l’audizione ha consegnato computer, telefoni cellulari e altri dispositivi appartenuti a Monica Montefalcone, alla figlia Giorgia Sommacal, alla ricercatrice Muriel Oddenino e al neolaureato Federico Gualtieri, morti insieme al capobarca Gianluca Benedetti.

Agli investigatori sono stati affidati anche due quaderni di appunti ritenuti utili per chiarire la preparazione dell’immersione e gli obiettivi dell’attività svolta nella grotta di Hekunu Kandu, nell’atollo di Vaavu. Gli inquirenti stanno verificando se all’interno vi siano annotazioni tecniche, calcoli o indicazioni relative alla spedizione.

Vanin ha inoltre fornito i nomi degli studenti e dei dottorandi presenti sulla barca durante la missione. Le loro testimonianze saranno raccolte nei prossimi giorni per ricostruire le fasi precedenti all’immersione costata la vita ai cinque italiani.

Nel corso dell’interrogatorio, il docente ha spiegato che il viaggio era stato organizzato come crociera scientifica e non come attività turistica. Secondo quanto riferito, i partecipanti si trovavano alle Maldive per svolgere studi universitari: Vanin si occupava di insetti, mentre Montefalcone e il suo gruppo conducevano ricerche sui coralli.

Un passaggio considerato rilevante riguarda le autorizzazioni. Il professore avrebbe spiegato che lui e la collega avevano chiesto all’ateneo il riconoscimento ufficiale della missione, pur avendo stipulato accordi privati con la compagnia Albatros per la partecipazione al viaggio. Sempre secondo il suo racconto, l’università non avrebbe autorizzato le immersioni subacquee effettuate durante la spedizione.

La posizione coincide con quanto comunicato dal Distav dell’Università di Genova subito dopo l’incidente. Il dipartimento aveva precisato che le immersioni non facevano parte delle attività previste nel programma scientifico approvato.

Nelle ultime ore sono stati ascoltati anche altri due docenti del Distav che non erano presenti alle Maldive. Agli investigatori hanno illustrato le procedure legate alle missioni scientifiche e i meccanismi interni per ottenere autorizzazioni e incarichi ufficiali.

Gli accertamenti riguardano anche le comunicazioni intercorse tra Monica Montefalcone e i vertici del dipartimento, oltre al piano della missione scientifica affidata alla docente. Tutto il materiale sequestrato dalla procura di Genova sarà trasmesso alla pm Lucia Lotti, titolare dell’indagine principale aperta a Roma.

Per lunedì sono previste a Busto Arsizio le autopsie sui quattro corpi rientrati in Italia. Gli esami dovranno chiarire le cause esatte del decesso dei subacquei coinvolti nella tragedia.