Flavio Briatore apre Crazy Pizza a Savelletri, inaugurazione esclusiva e pizze fino a 69 euro

Flavio Briatore inaugura Crazy Pizza a Savelletri con una serata riservata agli ospiti e prezzi che arrivano fino a 69 euro. Il nuovo locale sul porto di Fasano punta su show cooking, musica e atmosfera esclusiva.

Nuovo investimento in Puglia per Flavio Briatore, che ha inaugurato una sede di Crazy Pizza sul litorale di Fasano, a Savelletri, località turistica a pochi chilometri da Borgo Egnazia. L’apertura del locale è avvenuta venerdì 22 maggio con una serata privata riservata a invitati e influencer.

Il ristorante nasce negli spazi di un ex locale affacciato direttamente sul porticciolo di Savelletri. Anche questa nuova sede segue il format già adottato dal marchio internazionale creato da Briatore insieme a Francesco Costa attraverso il gruppo Maiestas.

La formula punta su cucina dal vivo, pizzaioli acrobatici, musica e intrattenimento. Il locale propone un’esperienza che unisce ristorazione e spettacolo, con un ambiente costruito per il turismo di fascia alta che negli ultimi anni ha scelto sempre più spesso la costa pugliese.

Dai contenuti pubblicati sui social dagli ospiti presenti all’inaugurazione emergono anche i prezzi delle pizze. La più costosa è la Pata Negra, proposta a 69 euro, seguita dalla Tartufo a 59 euro. Tra le altre specialità presenti nel menu figurano la Vesuvio a 36 euro, la Bufalina a 36, la Salmone a 35 e la Carciofi e Culatta di Parma a 38 euro.

Prezzi più bassi per le pizze classiche, con la Margherita a 19 euro e la Pomodoro a 17. Il calzone viene invece venduto a 30 euro. La Fiori di zucchina costa 29 euro, mentre la Profumata con pomodoro, mozzarella di bufala e pomodorini viene proposta a 27 euro.

Crazy Pizza è già presente in altre località turistiche frequentate dal jet set come Porto Cervo, Ibiza e Forte dei Marmi. Per Briatore si tratta di un ritorno imprenditoriale in Puglia dopo il tentativo, poi abbandonato negli anni scorsi, di aprire il Twiga a Otranto.

Nell’estate del 2024 il manager era stato anche protagonista di uno scontro a distanza con l’allora sindaco di Gallipoli Stefano Minerva sui prezzi degli stabilimenti balneari e sulla gestione degli accessi alle spiagge.