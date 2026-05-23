Dick Parry, morto il sassofonista dei Pink Floyd che rese celebri Money e Shine On You Crazy Diamond

Dick Parry è morto a 83 anni dopo una carriera legata ai Pink Floyd. Il sassofonista britannico aveva firmato gli assoli di brani come Money e Shine On You Crazy Diamond, diventando uno dei simboli del suono della band.

È morto a 83 anni Dick Parry, storico sassofonista britannico legato ai Pink Floyd e autore di alcune delle parti strumentali più riconoscibili della storia del rock. Ad annunciare la scomparsa è stato David Gilmour con un messaggio pubblicato sui social, senza fornire dettagli sulle cause del decesso né sul luogo in cui è avvenuto.

“Il mio caro amico Dick Parry è morto”, ha scritto il chitarrista dei Pink Floyd ricordando il lungo rapporto artistico nato quando entrambi erano ancora giovanissimi. Gilmour ha spiegato di aver condiviso con lui diverse esperienze musicali fin dall’età di 17 anni, ben prima delle collaborazioni che avrebbero segnato la storia della band britannica.

Nato il 22 dicembre 1942 a Kentford, nel Suffolk, Parry entrò nel mondo dei Pink Floyd durante gli anni Settanta, contribuendo a definire il carattere sonoro del gruppo con il suo sax caldo e immediatamente riconoscibile. I suoi interventi in brani come Money, “Us and Them”, “Wish You Were Here” e soprattutto “Shine On You Crazy Diamond” sono diventati parte integrante dell’identità musicale della formazione londinese.

David Gilmour lo ha ricordato anche per il suo stile personale, definendo il suo timbro “inconfondibile” e capace di trasformare il sax in una firma sonora conosciuta da milioni di ascoltatori in tutto il mondo.

Oltre al lavoro in studio, Dick Parry accompagnò spesso i Pink Floyd dal vivo durante gli anni Settanta, partecipando stabilmente ai concerti della band. Tornò poi a collaborare con il gruppo nel 1994 in occasione dell’album The Division Bell, prendendo parte anche al tour successivo immortalato nel live “Pulse”.

Il sassofonista salì nuovamente sul palco con i Pink Floyd nel 2005 durante il concerto del Live 8, una delle rare reunion complete del gruppo. Negli anni successivi continuò a lavorare accanto a David Gilmour anche nei progetti solisti del chitarrista, compreso il tour dell’album “On an Island”.

Nel corso della sua carriera Parry collaborò anche con altri protagonisti della scena rock e blues internazionale, tra cui John Entwistle degli Who, Rory Gallagher e Lightnin’ Slim.