Roma, ordigno esplode davanti a un condominio in via Manzini: danni a palazzo e auto

Esplosione nella notte a Roma davanti a un condominio in via Vincenzo Manzini. Un ordigno piazzato vicino al cancello ha causato danni a vetri, soffitte e auto parcheggiate. Nessuna persona è rimasta ferita.

Un’esplosione ha scosso la notte nella zona est di Roma, dove un ordigno sarebbe stato fatto detonare davanti all’ingresso di un edificio residenziale in via Vincenzo Manzini. Lo scoppio è avvenuto intorno alle 3:54 e ha provocato pesanti danni alla struttura senza causare feriti.

Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco del distaccamento di Frascati, intervenuti dopo le segnalazioni dei residenti allarmati dal boato. Secondo i primi accertamenti, l’esplosione sarebbe partita da un ordigno collocato vicino al cancello d’accesso del condominio.

La deflagrazione ha danneggiato il cancello dello stabile, alcune parti della soffitta e le vetrate presenti sui pianerottoli interni. Coinvolta anche un’auto parcheggiata davanti all’edificio, colpita dall’onda d’urto.

Il palazzo interessato conta cinque piani e ospita 17 appartamenti. Dopo l’intervento dei soccorritori, l’area è stata messa in sicurezza nelle prime ore del mattino.

Alle operazioni hanno preso parte anche la Polizia di Roma Capitale e la Polizia Scientifica, impegnate nei rilievi per chiarire l’origine dell’esplosione e identificare i responsabili.