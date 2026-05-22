Vittorio Brumotti racconta Maradona e la lotta alla droga, Diceva che lo aveva rovinato

Brumotti racconta il legame con Maradona e la sua lotta contro la droga nata dopo anni nelle piazze di spaccio. A Ciao Maschio ricorda anche il video in cui l’ex campione definiva la droga “una merda”.

Vittorio Brumotti sarà tra gli ospiti della puntata di Ciao Maschio in onda il 23 maggio su Rai1. Nel programma condotto da Nunzia De Girolamo, il biker e inviato televisivo ripercorre alcuni momenti della sua vita, dall’adolescenza trascorsa inseguendo il sogno della bicicletta fino alle attività contro lo spaccio nelle periferie italiane.

Brumotti ricorda il periodo in cui chiese ai genitori una bici da trial, un acquisto che per la famiglia rappresentò un sacrificio importante. “Mamma casalinga, papà carabiniere”, racconta durante l’intervista, spiegando che tredicesima e quattordicesima vennero utilizzate proprio per comprare quella bicicletta che considerava così preziosa da non volerla nemmeno rovinare.

Da quel momento nasce la decisione di trasformare la passione in un lavoro. I primi passi arrivano con le esibizioni e le acrobazie in bici, poi il passaggio alla televisione e alle inchieste. Dopo anni dedicati ai servizi sullo spreco di denaro pubblico, Brumotti sceglie di concentrarsi sulle piazze di spaccio e sulle attività delle mafie nelle periferie.

Nel racconto spiega di aver utilizzato la bicicletta anche come strumento per attirare l’attenzione dei giovani nei quartieri più difficili. Entrava nelle zone dello spaccio facendo evoluzioni e spettacoli per interrompere, anche solo per pochi minuti, le attività criminali. Un lavoro che gli ha provocato minacce e aggressioni, ma che secondo lui ha portato alcune persone del quartiere a reagire e a esporsi.

Durante l’intervista trova spazio anche il ricordo di Diego Armando Maradona, conosciuto durante una collaborazione con il Dubai Sports Council dopo un’esibizione sulla Burj Khalifa. Brumotti racconta che tra loro nacque un rapporto personale fatto di incontri privati, cucina, calcio e bicicletta.

L’inviato televisivo ricorda di aver regalato una bici all’ex campione argentino e racconta anche alcuni momenti ironici vissuti insieme. Maradona, scherzando, gli chiedeva il prezzo della bicicletta e lo prendeva in giro sull’equilibrio mentre palleggiava.

Il passaggio più intenso arriva quando Brumotti parla di un video registrato con Maradona. “La droga è una merda”, diceva l’ex calciatore nel filmato ricordato dal biker. Una frase che Brumotti considera molto significativa perché pronunciata da una persona che aveva vissuto direttamente le conseguenze della dipendenza. Secondo lui, Maradona stava cercando di cambiare vita e di lasciarsi alle spalle il periodo più difficile.