Pensioni di giugno, tra arretrati Inps e trattenute fiscali cambiano gli importi degli assegni

A giugno l’Inps aggiornerà molte pensioni con ricalcoli, arretrati e trattenute fiscali. Alcuni ex dipendenti pubblici riceveranno somme aggiuntive anche oltre mille euro, mentre altri avranno assegni ridotti per recuperi Irpef.

Il cedolino delle pensioni di giugno porterà variazioni per milioni di italiani. L’Inps pubblicherà nei prossimi giorni gli importi aggiornati e molti pensionati troveranno accrediti più alti oppure decurtazioni legate a conguagli fiscali e ricalcoli previdenziali. I pagamenti partiranno lunedì 1° giugno.

Gli aumenti interesseranno soprattutto una parte degli ex dipendenti pubblici andati in pensione con le gestioni ex Inpdap. L’istituto previdenziale sta correggendo errori di calcolo che, nei mesi scorsi, avevano prodotto assegni inferiori rispetto a quanto spettava. Nei cedolini compariranno quindi sia il nuovo importo corretto sia gli arretrati accumulati nel tempo. In diversi casi il rimborso potrà superare i mille euro.

Non si tratta di bonus o misure straordinarie, ma di somme dovute e mai erogate correttamente. L’Inps ha avviato il recupero automatico dopo le verifiche amministrative effettuate sulle posizioni previdenziali coinvolte.

Per altri pensionati, invece, giugno sarà segnato da trattenute fiscali. Circa quindicimila persone dovranno restituire detrazioni Irpef considerate non spettanti dall’istituto. Il recupero avverrà direttamente sulla pensione attraverso rate mensili che ridurranno il netto percepito.

Le differenze nascono dall’aggiornamento dei dati reddituali utilizzati per il calcolo delle agevolazioni fiscali. Quando emergono importi versati in eccesso o benefici non dovuti, il sistema previdenziale procede con il conguaglio. Per questo motivo alcuni pensionati riceveranno importi più bassi rispetto ai mesi precedenti.

La presenza contemporanea di ricalcoli, recuperi fiscali e accrediti arretrati renderà i cedolini di giugno particolarmente complessi da interpretare. Chi è abituato a ricevere una pensione stabile potrebbe trovare variazioni inattese senza comprenderne subito l’origine. L’Inps invita quindi a controllare con attenzione tutte le voci presenti nel prospetto online.

Accanto ai cambiamenti sugli assegni, resta centrale il tema della domanda di pensione. Una recente decisione della Corte di Cassazione ha confermato che il diritto alla pensione non parte automaticamente con il raggiungimento dell’età prevista. Anche dopo i 67 anni, senza richiesta formale all’Inps, il pagamento non viene avviato.

La Suprema Corte ha chiarito inoltre che le mensilità non richieste in tempo non possono essere recuperate successivamente come arretrati. La pronuncia nasce dal caso di una lavoratrice che aveva presentato la domanda con ritardo nonostante avesse già maturato i requisiti contributivi e anagrafici.

Secondo i giudici, il diritto ai ratei pensionistici decorre solo dalla presentazione ufficiale della domanda. La richiesta all’Inps non viene considerata una semplice formalità burocratica, ma il passaggio necessario per attivare tutta la procedura previdenziale.

La situazione può diventare ancora più delicata per chi ha avuto carriere discontinue, alternando lavoro dipendente, autonomo e collaborazioni. In questi casi i contributi risultano distribuiti in diverse gestioni previdenziali e l’unificazione non avviene automaticamente. Serve una richiesta esplicita del lavoratore, altrimenti il rischio è perdere mesi di pensione.