Conoscenza e padronanza dell'inglese: perché in Italia c'è ancora tanta strada da fare?

Anche se la conoscenza e la padronanza dell'inglese sono decisamente più diffuse rispetto al passato, in Italia i livelli sono ancora bassi. I motivi sono diversi.

Tra i principali rientrano le lacune legate all'insegnamento. In ancora troppe scuole, infatti, ci si focalizza eccessivamente sulla grammatica, mettendo in secondo piano la pratica della conversazione, chiaramente fondamentale per interagire sia in contesti lavorativi, sia nella vita privata.

Un altro fattore da considerare quando ci si chiede come mai il livello medio di inglese degli italiani non è altissimo riguarda i numeri della popolazione del Bel Paese. Ciò porta, di riflesso, a vivere con una percezione della propria lingua madre molto profonda. Si tratta di una situazione che si differenzia in maniera drastica da quella di contesti come la Danimarca.

Qui, infatti, la consapevolezza dell'importanza che la conoscenza delle lingue ha per vivere e avere successo è decisamente più radicata.

Una questione di tempi

Le statistiche più recenti sono impietose: un'indagine internazionale i cui risultati sono stati divulgati nel 2023 e che ha coinvolto 365 Paesi, ha visto l'Italia al ventiseiesimo posto per quanto riguarda la conoscenza dell'inglese. Tra i fattori che più contribuiscono, secondo gli esperti, rientra anche il relativo ritardo nell'inizio dello studio della lingua.

Nel Bel Paese, infatti, si inizia a studiare in maniera costante la lingua tra gli 8 e i 9 anni. Un aspetto indubbiamente problematico è legato al fatto che, tranne in rari casi, gli insegnanti non sono madrelingua.

Da citare sono anche abitudini quotidiane come la tendenza a guardare i film e le serie tv con doppiaggio e non in lingua originale. Come migliorare la situazione? Vediamo qualche consiglio nelle prossime righe!

Come iniziare a parlare bene inglese da adulti

I fattori appena elencati fanno sì che molti adulti, ad oggi, non abbiano una padronanza adeguata dell'inglese. Per fortuna, esistono diverse strategie per ovviare al problema. Una di queste riguarda l'elaborazione di un obiettivo ben formato. Fondamentale è che sia realistico e con un traguardo preciso collocato nel tempo.

Un esempio? Impegnarsi per riuscire, entro 6 mesi massimo, a leggere e comprendere dalla prima all'ultima riga un articolo giornalistico in inglese.

I corsi fanno ovviamente la differenza. Dal momento che le scuole attive sul territorio sono migliaia, può essere difficile scegliere quella giusta. Anche in questo caso, esiste un criterio che, da solo, sposta gli equilibri: si tratta dell'utilizzo del metodo naturale, ossia quello che qualsiasi persona usa, senza rendersene conto, per imparare la sua lingua madre.

Si parte dalla familiarità con i fonemi per arrivare, passo dopo passo, alle parole e alle frasi.

La comodità del web è innegabile: oggi come oggi, la maggior parte di queste scuole permette di vivere il processo di apprendimento collegandosi da qualsiasi device, senza bisogno di recarsi presso la sede fisica e fin da subito. Con i test online gratuiti di inglese, infatti, è possibile farsi un'idea del proprio livello di partenza in pochi minuti.

Un trucco pratico che aiuta tanto è quello di... alzare l'asticella anche se non si è arrivati a un livello alto. Se ci si approccia a risorse troppo facili, per esempio i libri per bambini, è normale arrivare a pensare, anche inconsciamente, di essere a buon punto. Sì, stiamo parlando di un suggerimento che aiuta a evitare che la mente si impigrisca.

Ovviamente è opportuno trovare l'equilibrio giusto: i testi che si leggono e le serie e i film che si guardano non devono neppure essere troppo complessi.

Ultimo consiglio, ma non per questo privo di importanza, è quello di parlare più che si può: dal brainstorming con l'AI fino agli aperitivi in lingua, le alternative da considerare sono numerose.