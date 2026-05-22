Asia Argento torna a Cannes, il racconto dopo Weinstein e il rapporto difficile con Dario Argento

Asia Argento torna a Cannes con un nuovo film dopo anni difficili seguiti alla denuncia contro Harvey Weinstein. L’attrice racconta l’isolamento vissuto dopo il discorso del 2018 e il rapporto complicato con il padre Dario Argento.

Asia Argento è tornata al Festival di Cannes con Death has no master, film accolto positivamente dalla critica. Per l’attrice e regista italiana il ritorno sulla Croisette ha avuto un peso particolare dopo quanto accaduto nel 2018, quando durante una cerimonia denunciò pubblicamente Harvey Weinstein parlando delle violenze subite.

In un’intervista a La Repubblica ha raccontato di aver pensato a lungo che non avrebbe più rimesso piede a Cannes dopo quel discorso. Una volta terminata la proiezione del nuovo film, ha preferito evitare feste e celebrazioni. Dopo gli applausi è rientrata in albergo, dove si è lasciata andare all’emozione accumulata negli anni.

Asia Argento ha descritto quella denuncia come un gesto estremo, fatto in un momento in cui sentiva di non poter più tacere. Ricorda il clima gelido che seguì alle sue parole e l’isolamento vissuto nell’ambiente cinematografico. A sostenerla apertamente, racconta, fu soprattutto Spike Lee, che le si avvicinò pubblicamente subito dopo l’intervento.

Secondo l’attrice, le conseguenze professionali furono pesanti. Dopo Cannes, per molto tempo il telefono smise di squillare e le offerte di lavoro diminuirono drasticamente. Ha ammesso di aver attraversato un periodo in cui si sentiva finita artisticamente, mentre le apparizioni televisive legate agli scandali diventavano una delle poche fonti di reddito.

Nel film interpreta una donna italo-venezuelana che torna a reclamare una piantagione ereditata dal padre, entrando in conflitto con chi vive e lavora su quei terreni. Per prepararsi al ruolo ha raccontato di aver studiato il copione in modo quasi ossessivo, ascoltando musica venezuelana degli anni Settanta e vivendo mesi molto duri anche sul piano fisico.

Durante le riprese si è ammalata più volte, arrivando a perdere molto peso. Nonostante le difficoltà, ha spiegato di aver affrontato il progetto come un’occasione decisiva per rimettersi in gioco dopo anni complicati.

Parlando del lavoro sul set, Asia Argento ha rivelato di aver attinto spesso a ricordi personali dolorosi, soprattutto legati alla madre. In una scena improvvisata, mentre il suo personaggio accusa il padre di violenza, l’attrice ha detto di aver pensato proprio alla propria storia familiare.

Ha affrontato anche il tema del rapporto con Dario Argento. Tra i due, ha spiegato, non esiste un legame perfetto o sereno come quello di una famiglia ideale. Restano l’affetto e il rispetto reciproco, ma il confine tra vita privata e lavoro, nel tempo, si è spesso confuso.