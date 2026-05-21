Danny Pintauro oggi consegna pacchi Amazon, l'ex star di Casalingo Superpiù racconta i guadagni spariti

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Danny Pintauro lavora come corriere Amazon dopo il successo nella tv anni ’80. L’ex protagonista di Casalingo Superpiù ha raccontato che i guadagni delle repliche si sono quasi azzerati e oggi cerca un impiego flessibile per continuare i provini.

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Danny Pintauro, volto noto della sit-com anni Ottanta Casalingo Superpiù, ha raccontato di aver cambiato completamente vita rispetto ai tempi della popolarità televisiva. L’attore americano, che nella serie interpretava Jonathan Bower accanto a Tony Danza e Alyssa Milano, oggi lavora come driver indipendente per Amazon Flex e consegna pacchi utilizzando la propria auto. L’ex attore bambino, che ha compiuto 50 anni, ha spiegato in un’intervista a Fox News che i guadagni legati alle vecchie produzioni televisive non garantiscono affatto una sicurezza economica duratura. Secondo Pintauro, molte persone immaginano che chi ha recitato in serie di successo continui a ricevere cifre elevate grazie alle repliche, ma la realtà sarebbe molto diversa. Il lavoro nelle consegne gli consente di organizzare autonomamente gli orari e continuare a partecipare ai casting. Pintauro ha spiegato che svolgere un’attività comune non rappresenta un fallimento personale, ma una scelta necessaria per mantenersi senza rinunciare alla possibilità di tornare a recitare. L’attore ha chiarito anche il funzionamento delle royalties legate alle vecchie serie tv. I contratti firmati negli anni Ottanta non includevano le attuali piattaforme streaming né i nuovi sistemi di distribuzione digitale. Per questo motivo, i compensi derivanti dalle repliche si sono progressivamente ridotti nel tempo. Secondo quanto raccontato da Pintauro, ogni rinnovo dei diritti porta a pagamenti sempre più bassi. Per alcune stagioni di Who’s the Boss?, titolo originale della serie, il compenso sarebbe ormai di pochi centesimi per episodio, nonostante le numerose trasmissioni accumulate negli anni. A incidere sulla sua situazione economica ci sarebbe stata anche una scelta fatta durante la giovinezza. Gran parte del denaro guadagnato nel periodo di massimo successo sarebbe stata utilizzata per finanziare gli studi universitari alla Stanford University e saldare le relative spese accademiche. Pintauro ha quindi smentito l’idea di avere ancora patrimoni accumulati durante gli anni della televisione. Oggi conduce una vita lontana da Hollywood e continua a cercare nuove opportunità nel mondo dello spettacolo mentre lavora nel settore delle consegne.

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