Camillo Ruini in gravi condizioni, il cardinale assistito nella sua abitazione

Camillo Ruini è di nuovo in gravi condizioni a 95 anni. L’ex presidente della Cei viene seguito nella sua abitazione dopo recenti problemi di salute e precedenti ricoveri al Gemelli per infarto e blocco renale.

Il cardinale Camillo Ruini, 95 anni, sta affrontando un nuovo peggioramento delle sue condizioni di salute. Secondo quanto trapela da ambienti ecclesiastici, il quadro clinico viene definito delicato e impegnativo. L’ex presidente della Conferenza episcopale italiana non si trova ricoverato in ospedale, ma riceve assistenza direttamente nella sua casa.

Negli ultimi anni Ruini aveva già affrontato diversi problemi fisici. Nel luglio del 2024 era stato trasportato d’urgenza al Policlinico Gemelli di Roma dopo un infarto. Superata quella fase critica, nel 2025 era stato sottoposto a cure per un blocco renale, riuscendo anche in quell’occasione a ristabilirsi.

Figura centrale della Chiesa italiana per oltre un decennio, Ruini ha guidato la Conferenza episcopale italiana dal 1991 al 2007. Durante il suo mandato ha avuto un ruolo di primo piano nel dibattito pubblico e politico del Paese. Nel 2007 promosse il primo Family Day, manifestazione organizzata a sostegno della famiglia tradizionale e contro l’estensione delle unioni civili.

Teologo e autore prolifico, negli ultimi anni viveva in sedia a rotelle, mantenendo però piena lucidità intellettuale. In una delle sue interviste più recenti aveva affrontato il tema della morte e della fede, parlando apertamente del pentimento per il tempo non dedicato agli altri e riflettendo sul significato dell’anima e dell’Aldilà.

Nel corso della sua carriera ecclesiastica e accademica, Ruini ha pubblicato numerosi saggi religiosi e spirituali. Tra i titoli più noti figurano “Verità di Dio e verità dell’uomo”, “Alla sequela di Cristo”, “Benedetto XVI e le grandi domande del nostro tempo” e “Rieducarsi al cristianesimo”.