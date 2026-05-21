Messina Denaro, la Dda insiste sull'arresto delle sorelle accusate di aver aiutato il boss

Le sorelle di Matteo Messina Denaro rischiano l’arresto per aver aiutato il boss durante la latitanza. La Dda di Palermo contesta a Giovanna e Bice di aver favorito il capomafia fino alla sua morte nel 2023.

La Direzione distrettuale antimafia di Palermo ha chiesto nuovamente il carcere per Giovanna e Bice Messina Denaro, sorelle del capomafia di Castelvetrano morto nel settembre 2023. Le due donne sono indagate con l’accusa di aver favorito la lunga latitanza del boss, rimasto irreperibile per quasi trent’anni prima dell’arresto avvenuto nel gennaio dello scorso anno.

Secondo i magistrati, le sorelle avrebbero contribuito alla procurata inosservanza della pena, aiutando Matteo Messina Denaro a sottrarsi alla cattura. In una prima fase dell’inchiesta, la Procura aveva contestato anche il reato di associazione mafiosa, chiedendo per entrambe la misura cautelare in carcere.

Il gip di Palermo, pur riconoscendo la presenza di gravi indizi a carico delle indagate, non aveva disposto l’arresto. Il giudice ha ritenuto che non sussistessero esigenze cautelari, valutando anche il fatto che il capomafia fosse ormai deceduto. La Dda ha quindi deciso di impugnare il provvedimento davanti al Tribunale del Riesame.

Nell’ambito delle indagini, gli investigatori hanno eseguito una perquisizione nell’abitazione e nello studio legale di un’avvocata di Campobello di Mazara, nel Trapanese, morta alcuni mesi fa e in passato legale di fiducia di Matteo Messina Denaro.

All’attività investigativa, disposta dalla Procura antimafia di Palermo, ha preso parte anche il pubblico ministero Gianluca De Leo. Lo studio professionale della donna è oggi gestito dal figlio.