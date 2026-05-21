Google IO 2026, Gemini rivoluziona Gmail e Docs con comandi vocali avanzati

Google porta Gemini in Gmail, Docs e Keep con nuove funzioni vocali capaci di scrivere e cercare contenuti senza tastiera. Al Google I/O 2026 l’azienda ha mostrato strumenti che riorganizzano testi, email e appunti in tempo reale.

Durante il Google I/O 2026, l’azienda di Mountain View ha presentato un aggiornamento esteso per Workspace introducendo Gmail Live e Docs Live, due strumenti basati su Gemini che permettono di creare, modificare e gestire contenuti usando soltanto la voce.

Le nuove funzioni trasformano l’interazione vocale in qualcosa di più evoluto rispetto alla semplice dettatura. L’utente può parlare in linguaggio naturale, correggersi mentre formula una richiesta e cambiare argomento senza interrompere il flusso. Il sistema interpreta il contesto e aggiorna automaticamente le istruzioni.

Con Docs Live, Google punta a eliminare quasi del tutto l’uso di tastiera e schermo nella scrittura dei documenti. Durante la dimostrazione mostrata sul palco, Gemini ha recuperato dati da file salvati su Drive, informazioni presenti in Gmail e dettagli trovati online per costruire una bozza completa e coerente.

Il sistema organizza i contenuti, struttura i paragrafi e corregge sintassi e stile mentre l’utente continua a parlare. Secondo Google, l’obiettivo è rendere la creazione dei documenti più rapida e naturale, soprattutto nelle attività professionali quotidiane.

Yulie Kwon Kim, vicepresidente prodotto di Google Workspace, ha spiegato che Docs Live agisce come un co-autore virtuale capace di raccogliere idee e trasformarle direttamente in una prima stesura strutturata, utilizzando anche dati provenienti da Gmail, Drive e dal Web previa autorizzazione dell’utente.

Anche Gmail Live sfrutta la stessa tecnologia. Gli utenti possono fare domande vocali per recuperare informazioni precise tra migliaia di email, come il gate di un volo, l’orario di un appuntamento o il codice di una prenotazione, ricevendo risposte immediate senza dover cercare manualmente nei messaggi.

Alla base di queste novità ci sono i progressi nei modelli NLP, dedicati all’elaborazione del linguaggio naturale. I nuovi algoritmi di Google riescono a comprendere il significato complessivo delle frasi e a interpretare correzioni o cambi di intenzione pronunciati durante il discorso.

Novità anche per Google Keep, che riceve strumenti vocali più evoluti per trasformare appunti disordinati in note già organizzate. Quando l’utente registra un pensiero, Gemini può convertirlo automaticamente in elenchi puntati o schemi sintetici pronti da consultare.

Le nuove funzioni si affiancano anche a Rambler, il sistema di digitazione vocale integrato in Gboard, già compatibile con diverse applicazioni Android.