Ubisoft, dubbi su Splinter Cell e Beyond Good and Evil 2 dopo l'assenza nei piani fino al 2029

Ubisoft non cita Splinter Cell e Beyond Good and Evil 2 nei documenti finanziari fino al 2029. La scelta ha riacceso i dubbi sui due giochi, mentre la società continua a puntare su Assassin’s Creed e Far Cry.

I nuovi documenti finanziari diffusi da Ubisoft per il periodo che arriva fino a marzo 2029 non includono due titoli attesi da anni come Splinter Cell e Beyond Good and Evil 2. L’assenza dei due progetti ha subito attirato l’attenzione dei giocatori, soprattutto perché la società francese ha invece confermato nuovi capitoli di serie consolidate come Assassin’s Creed, Far Cry e Ghost Recon.

La roadmap pubblicata dall’azienda si concentra sui franchise che negli ultimi anni hanno garantito risultati più solidi sul mercato. Nei piani ufficiali non compare alcun riferimento ai due giochi, entrambi protagonisti di lunghi sviluppi e continui rinvii. Per chi segue da tempo le vicende legate a queste produzioni, il silenzio pesa più di qualsiasi annuncio.

La mancata presenza nei documenti, però, non significa automaticamente cancellazione. Le grandi publisher spesso scelgono di tenere nascosti alcuni progetti fino a una fase avanzata dello sviluppo oppure preferiscono pianificare annunci separati dagli aggiornamenti finanziari destinati agli investitori.

Negli ultimi mesi Ubisoft ha affrontato una fase delicata, segnata da riduzioni del personale, riorganizzazioni interne e tagli a diversi progetti. La società ha confermato la cancellazione di sei giochi, tra cui Prince of Persia The Sands of Time Remake, mentre sugli altri titoli eliminati non sono mai arrivati dettagli ufficiali.

Nonostante il clima di incertezza, negli ultimi tempi erano emersi segnali incoraggianti per entrambe le produzioni. A novembre Ubisoft aveva comunicato che Splinter Cell aveva finalmente ottenuto un game director dedicato, un passaggio considerato fondamentale per stabilizzare lo sviluppo del remake.

Anche Beyond Good and Evil 2 era tornato a far parlare di sé all’inizio dell’anno, quando il direttore creativo del progetto aveva assicurato che i lavori stavano proseguendo. Il gioco resta uno dei casi più complessi dell’industria videoludica moderna, con oltre dieci anni di sviluppo e numerosi cambiamenti interni.

Per ora Ubisoft non ha fornito spiegazioni sull’assenza dei due titoli nei documenti ufficiali. Fino a nuovi annunci, il futuro di entrambe le produzioni resta avvolto nell’incertezza e i tempi di uscita continuano a essere sconosciuti.