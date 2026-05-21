Terremoto ai Campi Flegrei, forte scossa a Napoli e scuole chiuse a Pozzuoli

Napoli si è svegliata con una forte scossa di terremoto ai Campi Flegrei. Il sisma di magnitudo 4.4 è stato registrato all’alba del 21 maggio e avvertito in molti quartieri della città, con scuole chiuse in diversi comuni dell’area flegrea.

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 ha colpito l’area dei Campi Flegrei alle 5.50 di giovedì 21 maggio. Il sisma è stato percepito chiaramente in gran parte della provincia di Napoli e anche nel capoluogo campano, dove molte persone sono state svegliate dal movimento prolungato della terra.

L’epicentro è stato localizzato nella zona flegrea a circa 3 chilometri di profondità. Pochi minuti più tardi, alle 5.57, i sismografi hanno registrato una seconda scossa di magnitudo 2.1. Secondo i rilievi, lo sciame sismico è ancora in corso.

La scossa ha ricordato a molti residenti quella avvenuta il 30 giugno dello scorso anno, quando nei Campi Flegrei venne registrato un terremoto di magnitudo 4.6, il più intenso degli ultimi quarant’anni nell’area interessata dal fenomeno del bradisismo.

Numerose le segnalazioni arrivate dai quartieri di Fuorigrotta, Bagnoli, Vomero, Arenella e Posillipo. Sui social sono comparsi messaggi e video di cittadini che raccontano di lampadari oscillanti, rumori improvvisi e persone scese in strada subito dopo la scossa.

Al momento non risultano danni gravi a edifici o persone, ma sono in corso controlli sulle strutture pubbliche e private. Per motivi di sicurezza, il Comune di Pozzuoli ha disposto la chiusura delle scuole. Stessa decisione anche nei comuni di Quarto e Bacoli.

Il sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione, ha comunicato attraverso i social la sospensione delle attività scolastiche per consentire le verifiche tecniche sugli edifici pubblici.