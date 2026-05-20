Salvini apre al voto anticipato se l'economia peggiora, Tajani conferma il governo fino al 2027

Salvini lega la durata del governo all’andamento dell’economia e riapre il tema delle elezioni anticipate. Tajani replica subito e conferma la volontà della maggioranza di arrivare fino al 2027.

Le parole di Matteo Salvini durante il Festival dell’Economia di Trento hanno riportato al centro del dibattito politico la possibilità di elezioni anticipate. Il leader della Lega, parlando della durata della legislatura, ha spiegato che il voto resta previsto per settembre 2027, ma ha aggiunto che molto dipenderà dall’andamento dell’economia.

Il vicepremier ha fatto riferimento alle difficoltà che pesano su famiglie e imprese, tra inflazione, aumento dei costi energetici e caro vita. Secondo Salvini, un eventuale peggioramento dello scenario economico potrebbe incidere sulle scelte degli elettori e sulla stabilità generale del Paese.

Nonostante il passaggio che ha alimentato le polemiche, il ministro delle Infrastrutture ha ribadito che l’obiettivo della maggioranza resta quello di arrivare alla fine della legislatura. «Per me si vota all’ultimo giorno utile», ha precisato, spiegando di non voler interrompere prima del tempo il mandato ricevuto dagli elettori.

La replica più netta è arrivata da Antonio Tajani. Il leader di Forza Italia ha escluso dubbi sulla durata dell’esecutivo, assicurando che la legislatura terminerà regolarmente nel 2027. A margine di incontri istituzionali alla Camera, il ministro degli Esteri ha sostenuto che il sistema produttivo italiano stia reggendo nonostante il quadro internazionale complicato.

Tajani ha richiamato anche i risultati dell’export e la capacità delle imprese italiane di mantenere competitività, elementi che secondo il vicepremier confermano la solidità dell’attuale maggioranza.

Le opposizioni hanno invece interpretato le dichiarazioni di Salvini come il segnale di tensioni crescenti all’interno del centrodestra. La capogruppo del Pd alla Camera, Chiara Braga, ha parlato di un governo bloccato dalle divisioni interne. Angelo Bonelli, deputato di Avs, ha definito la situazione un «caos totale» nella coalizione.

Anche Luana Zanella, capogruppo di Avs alla Camera, ha letto nelle parole del leader della Lega la volontà di mettere in difficoltà l’esecutivo. Più duro Matteo Renzi, che ha criticato Salvini collegando le sue posizioni all’orientamento internazionale della destra.

Nel dibattito politico è entrata anche la questione interna alla Lega e il peso crescente di Roberto Vannacci. Braga ha sostenuto che il partito sarebbe attraversato da tensioni e che il ritorno alle urne potrebbe rappresentare una soluzione per ricompattare il quadro interno.

Salvini ha respinto questa interpretazione, spiegando di non temere equilibri politici o dinamiche di partito. Il vicepremier ha indicato come unico vero rischio gli eventi esterni fuori controllo, citando in particolare le guerre e le conseguenze economiche internazionali.