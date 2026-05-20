Elena Fornasier morta dopo 30 anni in stato vegetativo, il dolore di Rauscedo

Elena Fornasier è morta a 49 anni dopo quasi trent’anni trascorsi in stato vegetativo per un incidente avvenuto da adolescente. A Rauscedo il ricordo resta legato a quella tragedia che sconvolse l’intera comunità.

Per quasi trent’anni il suo volto è rimasto quello di una ragazza. A Rauscedo, nel Pordenonese, amici e conoscenti hanno continuato a ricordare così Elena Fornasier, scomparsa a 49 anni dopo una lunga permanenza in stato vegetativo causata da un grave incidente stradale avvenuto quando era ancora molto giovane.

Quel drammatico schianto segnò profondamente la comunità locale. Nell’incidente perse la vita un’altra ragazza, mentre Elena riportò conseguenze gravissime che cambiarono per sempre la sua esistenza. Da allora non si era più ripresa e aveva trascorso gli anni successivi assistita in una struttura sanitaria.

Il sindaco di San Giorgio della Richinvelda, Michele Leon, ha ricordato lo shock provocato dalla notizia all’epoca dei fatti. «Frequentavo le medie quando accadde, fu qualcosa che colpì tutti», ha raccontato, ripensando a una vicenda rimasta impressa nella memoria collettiva del paese.

Con il passare degli anni, la vita di Elena è rimasta sospesa. I progetti di una giovane ragazza — gli studi, il lavoro, una famiglia — si erano fermati in quel giorno. Attorno a lei, però, non è mai mancato l’affetto dei parenti.

Ad annunciare la sua morte sono stati la madre Marianna, la sorella Federica con il marito Loris, i nipoti e gli altri familiari. Il funerale verrà celebrato domani alle 16 nella chiesa parrocchiale di Rauscedo. Questa sera, alle 20, è prevista la recita del rosario.