Firenze, arrestato 15enne tunisino per terrorismo dopo nuovi contatti con ambienti vicini al Daesh

Quindici anni, contatti online con ambienti legati al Daesh e messaggi su possibili obiettivi. A Firenze un ragazzo tunisino è stato arrestato dopo nuove attività sui social emerse subito dopo la revoca della precedente misura cautelare.

Un ragazzo tunisino di 15 anni è stato arrestato a Firenze con l’accusa di arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il minore avrebbe ripreso a frequentare online ambienti collegati al Daesh e manifestato l’intenzione di compiere azioni violente.

Il provvedimento è stato disposto dal gip del Tribunale per i Minorenni di Firenze, Giuditta Merli, su richiesta della procura minorile guidata da Roberta Pieri. Il giovane è stato trasferito in un istituto penale minorile.

Non si tratta del primo intervento nei suoi confronti. Il quindicenne, arrivato in Italia da poco più di tre anni, era già stato sottoposto nell’ottobre scorso a una misura cautelare per la stessa ipotesi di reato, con collocamento in comunità. Lo scorso 23 marzo il giudice aveva revocato quella misura concedendogli la messa alla prova.

Secondo gli accertamenti della Digos di Firenze, il ragazzo avrebbe ripreso immediatamente le attività online sospette. Le segnalazioni sono arrivate nell’ambito della cooperazione tra intelligence e Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo, con il coinvolgimento di Aise e Aisi.

Gli investigatori hanno individuato nuovi profili social e una diversa utenza riconducibile al minore, utilizzata per entrare in contatto con account legati a soggetti affiliati allo Stato islamico. Da qui la decisione della procura minorile di disporre una perquisizione.

Durante l’operazione, gli agenti della sezione Antiterrorismo della Digos hanno sequestrato il cellulare usato dal quindicenne. Dall’analisi del dispositivo sarebbero emerse conversazioni nelle quali il ragazzo si dichiarava pronto ad agire.

In alcuni messaggi, secondo gli inquirenti, un interlocutore avrebbe fornito indicazioni sui luoghi da colpire, mentre il giovane avrebbe mostrato interesse per il reperimento di armi.

Nel provvedimento cautelare il gip descrive il minore come un soggetto ancora radicalizzato e potenzialmente capace di compiere atti violenti. Il giudice evidenzia inoltre che il ragazzo avrebbe continuato attività di proselitismo anche durante il periodo di messa alla prova.