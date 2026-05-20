Martina Carbonaro uccisa ad Afragola, tensione in aula al processo contro Alessio Tucci

Martina Carbonaro è stata uccisa dall’ex fidanzato Alessio Tucci e alla prima udienza del processo ad Afragola è scoppiata una lite tra le due famiglie. La sorella dell’imputato ha chiesto di fermare tensioni e minacce nate dopo il delitto.

Si è aperto con momenti di forte tensione il processo per l’omicidio di Martina Carbonaro, la ragazza di 14 anni uccisa il 25 maggio 2025 ad Afragola dal suo ex fidanzato Alessio Tucci, oggi 19enne. Durante la prima udienza le famiglie della vittima e dell’imputato hanno avuto un duro confronto verbale che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine presenti in tribunale.

A parlare dopo quanto accaduto è stata Giuseppina Tucci, sorella del giovane imputato, che attraverso una nota ha preso le distanze dal fratello. «Ha sbagliato e deve pagare», ha dichiarato, spiegando però che la famiglia non era presente in aula per difenderlo. La ragazza ha raccontato che la situazione sarebbe degenerata quando Alessio Tucci è entrato nell’aula del tribunale.

Secondo la ricostruzione fornita dalla sorella del 19enne, la madre di Martina avrebbe tentato di avvicinarsi al ragazzo prima di essere fermata. Poco dopo sarebbero partiti insulti e minacce rivolti al padre dell’imputato. Giuseppina Tucci sostiene che sia stata proprio quella reazione a provocare il gesto del padre, nato durante il confronto tra le due famiglie.

La giovane ha spiegato che la sua famiglia non voleva arrivare a uno scontro e ha ribadito di non avere responsabilità nell’omicidio. Ha inoltre parlato di rapporti ormai compromessi da mesi, raccontando di denunce presentate dopo presunte minacce ricevute online e sui social network. La ragazza afferma di aver raccolto registrazioni di dirette TikTok e schermate di post pubblicati su Facebook.

Nella parte finale del messaggio, Giuseppina Tucci ha rivolto un appello diretto ai genitori di Martina Carbonaro. Ha ricordato le scuse presentate dalla famiglia subito dopo il delitto e ha detto di sperare in una riconciliazione. «Sapete quanto volevamo bene a Martina», ha scritto, ricordando i momenti trascorsi insieme alla 14enne prima della tragedia.