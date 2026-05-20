Ucraina, i droni di Kiev frenano l'avanzata russa e mettono in difficoltà Putin

La guerra in Ucraina cambia ritmo e Kiev sfrutta droni, satelliti e sistemi digitali per rallentare l’avanzata russa. Mosca resta bloccata lungo gran parte del fronte mentre l’esercito ucraino colpisce logistica e infrastrutture oltreconfine.

La guerra tra Ucraina e Russia sta entrando in una fase diversa rispetto ai mesi scorsi. Le forze di Kiev hanno ottenuto un vantaggio tattico grazie all’impiego di nuove tecnologie e a una strategia sempre più orientata all’uso di droni, sistemi satellitari e intelligenza artificiale. Sul fronte lungo quasi mille chilometri, le truppe russe risultano ferme in molte aree e la situazione appare meno favorevole per Mosca rispetto allo scorso anno.

Nonostante le difficoltà, il Cremlino non mostra segnali di cedimento. Vladimir Putin continua a puntare sull’obiettivo di piegare l’Ucraina, mentre i combattimenti proseguono senza una svolta definitiva. Alcuni settori del fronte sono ora contesi in entrambe le direzioni, segnale di un equilibrio diverso rispetto al passato recente, quando l’esercito ucraino era costretto quasi esclusivamente alla difensiva.

Secondo l’analista militare Franz-Stefan Gady, la posizione dell’Ucraina appare oggi più solida di quanto molti osservatori avessero previsto. Il conflitto, però, continua a evolversi rapidamente e la capacità russa di adattarsi ai progressi tecnologici di Kiev sarà decisiva nelle prossime settimane.

Uno dei cambiamenti più evidenti riguarda lo sviluppo dei droni ucraini. Kiev ha aumentato il numero di velivoli a medio raggio e ne ha esteso l’autonomia operativa oltre la linea del fronte. Modelli come Hornet e FP-2 vengono utilizzati per colpire infrastrutture energetiche, depositi e obiettivi militari in profondità nel territorio controllato dalla Russia.

L’integrazione tra droni, rete satellitare Starlink e sistemi di intelligenza artificiale ha migliorato la precisione e la rapidità delle operazioni ucraine. Mosca, che recentemente ha perso accesso ad alcuni servizi collegati a Starlink, deve ora affrontare attacchi più efficaci contro la propria logistica e le reti di rifornimento.

Il ministro della Difesa ucraino Mykhailo Fedorov ha dichiarato che le forze di Kiev non si limitano più a difendere le posizioni, ma stanno aumentando la pressione sull’esercito russo. Secondo le autorità ucraine, il numero di morti e feriti tra i militari russi avrebbe ormai superato quello dei nuovi reclutati inviati al fronte.

Negli ultimi mesi l’Ucraina ha anche migliorato le contromisure contro i droni russi a medio raggio. Kiev ha costruito un sistema multilivello formato da radar, disturbi elettronici e intercettori, tecnologia che il governo ucraino starebbe proponendo anche a Paesi del Golfo, del Caucaso e ad alcuni partner europei.

Restano però vulnerabilità importanti. I missili balistici russi continuano a rappresentare una minaccia seria per le città ucraine e per le infrastrutture energetiche. Dopo l’inverno segnato da blackout e attacchi contro la rete elettrica, la situazione interna appare comunque meno critica rispetto ai mesi più duri della stagione fredda.