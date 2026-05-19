Mahmood testimone nel processo a Riccardo Tisci, le accuse sul drink e la notte a New York

Mahmood compare come testimone nel processo a Riccardo Tisci a New York dopo le accuse di stupro mosse da Patrick Cooper. Il cantante sarebbe stato presente alla serata del Pride 2024 in cui, secondo la denuncia, il 35enne avrebbe perso conoscenza dopo aver bevuto un drink.

Mahmood è stato indicato come testimone nel procedimento giudiziario aperto a New York contro Riccardo Tisci, stilista italiano ed ex direttore creativo di Givenchy e Burberry. La causa riguarda le accuse di violenza sessuale presentate da Patrick Cooper, 35 anni, che sostiene di essere stato drogato e poi aggredito dopo una serata trascorsa durante il Pride del 2024.

Secondo i documenti depositati alla Corte Suprema di New York nell’aprile 2025, Cooper avrebbe incontrato Tisci in un locale di Harlem insieme ad alcuni amici. Tra le persone presenti ci sarebbe stato anche il cantante italiano, citato negli atti con il suo nome anagrafico Alessandro Mahmoud.

Nel racconto fornito dall’accusatore, Mahmood gli avrebbe consegnato quello che sarebbe stato l’unico drink bevuto quella sera. Cooper sostiene di aver perso lucidità poco dopo e di essersi risvegliato nudo nell’abitazione dello stilista senza ricordare cosa fosse successo nelle ore precedenti. Nei documenti legali, l’uomo afferma di credere che nella bevanda fosse stata inserita una sostanza stupefacente.

Riccardo Tisci ha respinto ogni accusa. Attraverso i suoi legali e un portavoce, lo stilista ha definito le contestazioni «categoricamente false» e ha dichiarato di voler dimostrare la propria innocenza davanti al tribunale americano.

Il nome di Mahmood compare esclusivamente come possibile testimone della serata e non risulta coinvolto nell’inchiesta. Al momento il cantante non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche sulla vicenda.