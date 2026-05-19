Agenzia delle Entrate, concorso per 622 assistenti amministrativi a tempo indeterminato

Agenzia delle Entrate cerca 622 assistenti amministrativi a tempo indeterminato. Il concorso è riservato alle categorie protette previste dalla legge 68/1999 e le domande possono essere inviate fino al 17 giugno tramite il portale InPa.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un nuovo bando di concorso per l’assunzione di 622 assistenti amministrativi con contratto a tempo indeterminato. La selezione è riservata alle persone appartenenti alle categorie protette indicate dalla legge 68 del 1999 sul diritto al lavoro dei disabili.

I candidati selezionati saranno assegnati agli uffici dell’amministrazione finanziaria per svolgere attività di supporto amministrativo. Tra le mansioni previste ci sono la gestione della segreteria, l’aggiornamento dei dati negli applicativi informatici e l’organizzazione degli archivi sia cartacei sia digitali.

Le domande di partecipazione devono essere inviate esclusivamente online attraverso il portale InPa entro le ore 23.59 del 17 giugno 2026. Per accedere alla piattaforma è necessario autenticarsi tramite Spid, Carta d’identità elettronica, Carta nazionale dei servizi oppure sistema eIDAS.

Per partecipare è inoltre obbligatorio possedere un indirizzo di posta elettronica certificata intestato al candidato oppure un domicilio digitale personale.

Tra i requisiti richiesti dal bando figurano l’iscrizione negli elenchi del collocamento mirato previsti dalla legge 68/1999, lo stato di disoccupazione e il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado rilasciato da un istituto riconosciuto. È richiesta anche la cittadinanza italiana, il godimento dei diritti civili e politici e una posizione regolare rispetto agli obblighi militari.

Il concorso prevede una prova scritta della durata di 60 minuti composta da 50 quesiti a risposta multipla. I test saranno suddivisi in diverse materie. Dieci domande riguarderanno il diritto amministrativo, venti saranno dedicate all’organizzazione e alle funzioni dell’Agenzia delle Entrate e altre dieci alla normativa sul pubblico impiego.

Sono previsti inoltre cinque quesiti sulle competenze informatiche di base e cinque domande di lingua inglese. Ogni domanda presenterà tre possibili risposte, di cui una sola corretta.

La prova sarà valutata in trentesimi e verrà considerata superata con almeno 21 punti. Il calendario ufficiale degli esami sarà pubblicato il 28 luglio 2026 sul sito dell’Agenzia delle Entrate e sul portale InPa.

Nello stesso avviso saranno indicate anche le modalità organizzative dedicate alle candidate impossibilitate a sostenere la prova nelle date previste per motivi legati a gravidanza o allattamento, oltre alle istruzioni per comunicare preventivamente eventuali esigenze specifiche.