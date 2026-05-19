Chicago, madre accoltella la figlia neonata e si lancia dalla finestra del terzo piano

Madre arrestata a Chicago dopo la morte della figlia neonata, la bimba è stata colpita nella culla prima della caduta dal terzo piano. Alcuni vicini hanno assistito alla scena e chiamato i soccorsi.

Una donna di 25 anni è stata arrestata a Chicago con l’accusa di omicidio di primo grado dopo la morte della figlia neonata. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, Tatiana Maxwell avrebbe colpito la bambina mentre si trovava nella culla, per poi gettarsi da una finestra al terzo piano dell’edificio.

La giovane è sopravvissuta alla caduta ed è stata soccorsa dal personale sanitario arrivato sul posto insieme agli agenti di polizia. Alcuni residenti della zona hanno raccontato di aver visto il corpo della donna precipitare improvvisamente nel cortile del palazzo.

Un testimone ha riferito di aver notato la neonata priva di sensi poco prima dell’arrivo delle ambulanze. Poco dopo, gli agenti avrebbero accompagnato altri due bambini lontano dall’abitazione mentre continuavano i rilievi all’interno dell’appartamento.

La piccola è stata trasferita d’urgenza al Comer Children’s Hospital, ma i medici non sono riusciti a salvarla. La ferita riportata al torace si è rivelata troppo grave e la bambina è morta poco dopo il ricovero.

La madre è stata invece trasportata al Centro medico dell’Università di Chicago, dove è stata curata prima dell’arresto. Durante gli accertamenti, le forze dell’ordine avrebbero recuperato anche il coltello ritenuto compatibile con l’aggressione. Le indagini restano aperte per chiarire ogni dettaglio della vicenda.