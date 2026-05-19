Avere un cane protegge il cuore, lo studio su 4 milioni di persone conferma i benefici

Avere un cane aiuta il cuore e riduce il rischio di morte, uno studio su 4 milioni di persone collega i benefici alle passeggiate quotidiane e alla minore solitudine

Condividere la vita con un cane può avere effetti positivi sulla salute cardiovascolare e contribuire ad aumentare la longevità. È quanto emerge da una vasta meta-analisi pubblicata sulla rivista scientifica Circulation: Population Health and Outcomes, che ha raccolto dati provenienti da studi realizzati tra il 1950 e il 2019, coinvolgendo complessivamente circa 4 milioni di persone.

I ricercatori hanno rilevato che chi vive con un cane presenta un rischio di morte inferiore del 24% rispetto a chi non possiede animali domestici. I risultati mostrano vantaggi particolarmente evidenti tra le persone che hanno già avuto problemi cardiaci, come infarti o patologie coronariche.

Secondo gli esperti, uno dei fattori principali potrebbe essere l’attività fisica quotidiana. Portare fuori il cane più volte al giorno aiuta infatti a raggiungere con maggiore facilità i livelli di esercizio raccomandati dalle linee guida sanitarie, pari a circa 150 minuti settimanali di attività moderata o intensa.

Beth Frates, docente della Harvard Medical School nel dipartimento di medicina fisica e riabilitazione, ha spiegato che il movimento costante contribuisce a mantenere sotto controllo pressione arteriosa, colesterolo e trigliceridi, tutti elementi strettamente collegati alla salute del cuore.

Uno studio svedese del 2019, condotto su oltre 300mila persone sopravvissute a infarto o ictus, ha inoltre evidenziato che chi vive da solo trae benefici ancora più marcati dalla presenza di un cane. In questi casi il rischio di morte risultava inferiore rispetto alle persone sole senza animali domestici.

Accanto all’attività fisica, entra in gioco anche l’aspetto sociale. Le passeggiate favoriscono incontri e conversazioni con altre persone, riducendo isolamento e solitudine. Per molti proprietari, il cane rappresenta anche una presenza stabile capace di dare ritmo e significato alla giornata.

Un sondaggio realizzato dall’Institute for Healthcare Policy & Innovation dell’Università del Michigan ha mostrato che il 70% dei proprietari di animali sopra i 50 anni considera cani e gatti un aiuto per sentirsi più connessi agli altri. Oltre l’80% degli intervistati ha dichiarato che il proprio animale dà uno scopo alle giornate, mentre il 63% ha riferito una riduzione dello stress grazie alla compagnia del pet.