Benedetta si laurea con 110 e lode, la dedica alla sorella commuove tutta la famiglia

Benedetta si è laureata in Economia aziendale grazie all’aiuto della sorella Chiara, che ha scelto di assistere la madre malata di SLA. Alla cerimonia tutta la famiglia è salita sul palco insieme.

Benedetta, 22 anni, ha concluso il percorso triennale in Economia aziendale con il massimo dei voti e ha deciso di dedicare il traguardo raggiunto alla sorella Chiara. Dietro quella laurea c’è una scelta fatta in famiglia per affrontare insieme la malattia della madre Rosa, colpita dalla SLA.

La giovane ha voluto ringraziare pubblicamente la sorella con una dedica letta durante la discussione finale. «A mia sorella Chiara, per avermi donato il bene più prezioso che, a volte, la vita tende a negare, il tempo», ha scritto Benedetta pensando ai sacrifici fatti dalla sorella maggiore negli anni dell’università.

Chiara ha infatti deciso di dedicare gran parte delle sue giornate all’assistenza della madre, permettendo così a Benedetta di continuare gli studi senza interruzioni e arrivare alla laurea nei tempi previsti. Accanto a loro anche il padre e il fratello Gaetano, presenti ogni giorno nella gestione della malattia.

Nonostante la SLA, Rosa ha continuato a seguire da vicino la vita delle figlie. Durante la cerimonia ha voluto inviare un messaggio carico di emozione, scritto attraverso il puntatore oculare utilizzato per comunicare. «Grazie tantissimo tesoro mio, siamo molto orgogliosi di te», ha scritto la donna alla figlia laureata.

La madre ha poi aggiunto di non immaginare di poter vivere un momento simile. Le sue parole hanno accompagnato una giornata vissuta come una vittoria condivisa da tutta la famiglia, salita insieme sul palco per festeggiare il traguardo raggiunto da Benedetta.