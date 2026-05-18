Shakira assolta in Spagna, il fisco dovrà restituire oltre 60 milioni di euro

Shakira è stata assolta dalla Corte Nazionale spagnola dall’accusa di frode fiscale legata al 2011. I giudici hanno stabilito che la cantante non visse abbastanza giorni in Spagna e ora riceverà oltre 60 milioni di euro.

La Corte Nazionale spagnola ha annullato la condanna per frode fiscale contestata a Shakira per l’anno 2011. I giudici hanno accolto il ricorso presentato dall’artista colombiana contro la decisione del Tribunale Economico-Amministrativo Centrale, che in precedenza aveva ritenuto irregolare la sua posizione fiscale.

Secondo la sentenza, la cantante non era fiscalmente residente in Spagna nel 2011 perché non raggiunse i 183 giorni minimi richiesti dalla legge. Durante quell’anno Shakira partecipò a un tour mondiale con 120 concerti distribuiti in 37 Paesi e, stando ai calcoli del tribunale, trascorse in territorio spagnolo soltanto 163 giorni.

I magistrati hanno inoltre escluso altri elementi utilizzati dall’Agenzia delle Entrate spagnola per dimostrare la residenza nel Paese. In quel periodo l’artista non possedeva una casa stabile in Spagna, non aveva figli residenti sul territorio e non gestiva lì il proprio centro di attività economiche. Anche la relazione con l’ex calciatore Gerard Piqué, citata durante il procedimento, non è stata considerata sufficiente per attribuirle la residenza fiscale.

Dopo la decisione della Corte, l’amministrazione fiscale dovrà restituire a Shakira oltre 60 milioni di euro, cifra che comprende le somme versate e le sanzioni applicate, pari al 125% dell’importo contestato. Alla cantante spettano anche gli interessi maturati nel corso degli anni.

La sentenza prevede inoltre che l’Agenzia delle Entrate si faccia carico delle spese processuali. Una misura adottata quando il tribunale respinge integralmente le tesi sostenute dall’ente pubblico.

Shakira ha commentato la decisione parlando di “verità ristabilita” dopo più di otto anni di esposizione mediatica e battaglie giudiziarie. La cantante, che dal 2023 vive a Miami insieme ai figli, ha dichiarato di sperare che il verdetto possa diventare un precedente utile per altri contribuenti coinvolti in controversie simili.

La vicenda giudiziaria non è ancora definitivamente chiusa. La sentenza della Corte Nazionale spagnola può infatti essere impugnata davanti alla Corte Suprema.