Adriano Celentano, falso allarme sul ricovero grave dopo il post di Claudio Lippi

Adriano Celentano è finito al centro di false voci su un ricovero grave dopo un post pubblicato da Claudio Lippi. La moglie Claudia Mori ha chiarito che il cantante ha svolto soltanto controlli medici di routine.

Una voce circolata rapidamente sui social nella serata di domenica 17 maggio ha fatto temere per la salute di Adriano Celentano. A diffondere l’allarme è stato Claudio Lippi, che su Facebook aveva parlato di un ricovero urgente legato a un peggioramento delle condizioni del cantante.

Nel messaggio, l’ex conduttore televisivo aveva ricordato il primo incontro con Celentano avvenuto nel 1964 al Villaggio dei giornalisti di Milano. Lippi aveva raccontato di essere rimasto senza parole per l’emozione e di essere stato soprannominato “Stambecco” dall’artista.

Subito dopo il ricordo personale, il presentatore aveva scritto di aver appreso dalla figlia Rosalinda che il cantante era stato ricoverato per un aggravamento del quadro clinico. Il tono molto emotivo del post e il riferimento diretto alla famiglia hanno contribuito a far ritenere credibile la notizia, rilanciata in pochi minuti da numerosi utenti.

In un successivo commento, Claudio Lippi aveva aggiunto di avere “le lacrime agli occhi”, confermando di aver ricevuto quelle informazioni direttamente da Rosalinda Celentano.

A fermare la diffusione della notizia è stata Claudia Mori, che ha smentito categoricamente l’esistenza di un ricovero d’urgenza. La moglie dell’artista ha spiegato che Celentano si è sottoposto soltanto a normali controlli medici, senza alcuna situazione critica.

L’allarme nato online sarebbe quindi partito da informazioni errate condivise in buona fede da Claudio Lippi, ma prive di fondamento.