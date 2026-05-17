Bolelli e Vavassori vincono gli Internazionali di Roma, decimo titolo per la coppia azzurra

Bolelli e Vavassori conquistano Roma battendo Granollers e Zeballos davanti al pubblico del Foro Italico. Gli azzurri hanno vinto il doppio maschile dopo una finale combattuta chiusa al super tie break.

Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno conquistato il torneo di doppio maschile agli Internazionali d’Italia, imponendosi nella finale del Foro Italico contro Marcel Granollers e Horacio Zeballos, seconda coppia del ranking mondiale.

La sfida si è decisa dopo tre set molto equilibrati. Gli italiani hanno portato a casa il primo parziale al tie break per 7-6, prima di subire il ritorno degli avversari, capaci di pareggiare il conto vincendo anche loro il secondo set al tie break. Nel super tie break decisivo, però, Bolelli e Vavassori hanno cambiato ritmo e chiuso nettamente la partita.

Per il duo azzurro si tratta del decimo titolo conquistato insieme nel circuito, ma il successo di Roma ha un valore particolare perché ottenuto davanti ai tifosi italiani. Al Foro Italico il pubblico ha accompagnato punto dopo punto la corsa della coppia italiana, tornata protagonista dopo mesi ad altissimo livello.

Il trionfo conferma il momento positivo del tennis italiano, che continua a raccogliere risultati importanti anche nel doppio. Dopo il successo ottenuto da Jasmine Paolini nell’edizione precedente, il pubblico romano ha potuto festeggiare un altro titolo azzurro nella capitale.

Alla vigilia della finale Andrea Vavassori aveva parlato dell’emozione di giocarsi il trofeo a Roma e della difficoltà delle sfide di doppio, spesso decise da pochi scambi. Parole confermate da una finale rimasta in equilibrio fino agli ultimi punti prima dell’allungo decisivo degli italiani.