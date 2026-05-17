MotoGP a Barcellona, doppia bandiera rossa dopo gli incidenti di Márquez e Bagnaia

Alex Márquez cade dopo un contatto con Acosta a Barcellona e coinvolge Di Giannantonio. La MotoGP viene fermata due volte dopo altri incidenti con Bagnaia, Zarco e Marini.

Il Gran Premio di Barcellona della MotoGP è stato segnato da due gravi incidenti che hanno costretto la direzione gara a interrompere la corsa in due occasioni. Coinvolti cinque piloti, tra cui Alex Márquez, Fabio Di Giannantonio, Pecco Bagnaia e Johann Zarco.

Il primo episodio si è verificato nelle fasi iniziali della gara. Alex Márquez ha tamponato Pedro Acosta dopo il rallentamento improvviso dello spagnolo, causato da un problema tecnico alla moto. L’impatto ha scaraventato Márquez fuori pista, mentre alcuni detriti sono rimasti sulla carreggiata.

Pochi istanti più tardi Fabio Di Giannantonio, arrivato ad alta velocità, ha centrato una ruota rimasta in pista perdendo il controllo della Ducati. Anche il pilota romano è finito violentemente a terra. Entrambi sono stati soccorsi e trasferiti al centro medico del circuito in condizioni coscienti. Dopo alcuni minuti di stop, Di Giannantonio è riuscito a riprendere regolarmente la gara.

Alla nuova partenza la situazione è peggiorata dopo poche curve. Pecco Bagnaia, Luca Marini e Johann Zarco sono rimasti coinvolti in una seconda caduta multipla che ha provocato una nuova sospensione della corsa. Bagnaia e Marini non hanno riportato conseguenze serie, mentre Zarco è rimasto a lungo assistito dai medici direttamente sull’asfalto.

Il pilota francese è stato poi trasportato fuori pista in ambulanza tra gli applausi del pubblico presente sugli spalti del circuito catalano. Le condizioni definitive dei piloti coinvolti saranno chiarite dai successivi comunicati medici.

Dopo una gara spezzata da due bandiere rosse, a conquistare la vittoria è stato proprio Fabio Di Giannantonio. L’italiano ha superato Acosta nelle battute finali, approfittando anche della scivolata dello spagnolo all’ultima curva.