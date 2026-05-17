Incidente sulla Statale 106 a Bianco, morto Bruno Morabito a 17 anni: grave un coetaneo

Bruno Morabito ha perso la vita a 17 anni in un incidente sulla Statale 106 vicino a Bianco. Il ragazzo viaggiava in moto con un amico coetaneo, ora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Locri.

Tragedia nella serata di sabato 16 maggio lungo la Statale 106, nel Reggino. Bruno Morabito, 17 anni, originario di Ferruzzano, ha perso la vita dopo uno scontro tra la moto su cui viaggiava e un’automobile nei pressi di Bianco.

L’impatto è avvenuto a poca distanza dalla Compagnia dei Carabinieri della cittadina jonica. In sella alla moto c’erano due ragazzi della stessa età. Per Bruno i soccorsi del 118, arrivati sul posto con diverse ambulanze, non hanno potuto fare nulla: il giovane è morto sul colpo a causa delle ferite riportate.

L’altro ragazzo coinvolto nell’incidente è stato trasferito d’urgenza all’ospedale di Locri. I medici lo hanno ricoverato in prognosi riservata e le sue condizioni vengono considerate molto gravi.

I carabinieri stanno lavorando per chiarire la dinamica dello schianto e accertare le responsabilità. Gli investigatori stanno raccogliendo elementi utili per ricostruire con precisione quanto accaduto lungo il tratto della Statale 106 dove si è verificato l’incidente.