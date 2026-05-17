Keir Starmer verso le dimissioni, cresce la pressione sul premier dopo il crollo del Labour

Starmer valuta le dimissioni dopo la crisi del Labour e le tensioni interne al governo britannico. Secondo il Daily Mail, il premier avrebbe confidato ai suoi collaboratori più stretti la volontà di lasciare l’incarico.

Keir Starmer starebbe pensando di lasciare la guida del governo britannico. L’indiscrezione arriva dal quotidiano britannico Daily Mail, che cita fonti vicine all’esecutivo e parla di una decisione maturata nelle ultime settimane dopo le difficoltà politiche affrontate dal Partito Laburista.

Secondo quanto riportato dal giornale, il primo ministro avrebbe confidato ad alcuni collaboratori fidati la volontà di dimettersi spontaneamente. Starmer sarebbe consapevole della situazione politica nel Regno Unito e vorrebbe abbandonare l’incarico evitando uno scontro interno ancora più duro. Al momento non esiste una data ufficiale per un eventuale annuncio.

La pressione sul leader laburista è aumentata dopo le elezioni amministrative di maggio, concluse con una pesante battuta d’arresto per il partito. Quasi cento parlamentari avrebbero chiesto apertamente un cambio alla guida del governo, alimentando tensioni sempre più evidenti all’interno della maggioranza.

Negli ultimi giorni si sono registrate anche diverse dimissioni nell’esecutivo britannico. Tra i nomi più rilevanti c’è quello dell’ex ministro della Sanità Wes Streeting, indicato da tempo come uno dei possibili rivali politici di Starmer.

Intanto cresce l’attenzione anche attorno a Andy Burnham, sindaco di Manchester e figura critica verso l’attuale leadership laburista. Secondo il Telegraph, Burnham starebbe preparando la candidatura al Parlamento britannico, mossa che potrebbe aprirgli la strada nella corsa alla guida del governo.