Rimborso biglietto aereo: quando spetta, a quanto ammonta e come richiederlo passo dopo passo

Rimborso biglietto aereo: quando spetta, quanto puoi ottenere e come fare richiesta passo dopo passo. Guida ai diritti dei passeggeri tra voli cancellati, ritardi, overbooking e compensazioni fino a 600 euro secondo il regolamento UE.

Introduzione

Ogni anno milioni di italiani si mettono in viaggio per lavoro o per piacere, ma pochi conoscono i propri diritti o come richiedere un rimborso dei biglietti aerei, quando qualcosa va storto in aeroporto.

Un volo cancellato o un forte ritardo possono trasformarsi in una situazione di grande stress, ma rappresentano anche l'occasione per ottenere indennizzi fino a centinaia di euro che la maggior parte delle persone non richiede mai, semplicemente perché non conosce la procedura corretta.

In questo articolo ti spiegheremo nel dettaglio: quando hai diritto a un indennizzo per un disservizio aereo; a quanto potrebbe ammontare il risarcimento e come presentare la tua richiesta di rimborso passo dopo passo. Seguendo i nostri consigli potrai ottenere ciò che ti spetta, senza il rischio di commettere errori.

Le 3 situazioni che danno diritto al rimborso

Ottenere un risarcimento per volo cancellato è un tuo diritto garantito dalla normativa europea. Il Regolamento CE 261/2004 riconosce tre scenari principali in cui il passeggero è tutelato:

Volo Cancellato: In caso di cancellazione, hai diritto di scegliere tra il rimborso completo del biglietto (se decidi di non partire più) oppure la riprotezione su un volo alternativo verso la tua destinazione. Spetta inoltre la compensazione pecuniaria fino a 600€ in mancanza di adeguato preavviso.

Ritardo superiore a 3 ore: Se il tuo volo arriva a destinazione con un ritardo pari o superiore a tre ore rispetto all'orario originale, scatta il diritto alla compensazione pecuniaria fino a 600€, a seconda della distanza tra l’aeroporto di partenza e quello di destinazione.

Negato imbarco (Overbooking): Se non ti fanno imbarcare per mancanza di posti disponibili, hai diritto a una tutela doppia: la compensazione pecuniaria immediata più la scelta tra il rimborso del biglietto o un volo alternativo.

Differenza tra rimborso e compensazione

È fondamentale distinguere tra questi due diversi diritti: rimborso e compensazione. In alcuni casi infatti, spettano entrambi.

Il rimborso del biglietto è la restituzione del prezzo pagato per il servizio non usufruito (ti spetta se il volo è stato cancellato dalla compagnia aerea o se il ritardo supera le 5 ore e decidi di rinunciare al viaggio).

La compensazione pecuniaria è invece un risarcimento fisso per il disagio subito, varia dai 250 € a 600 €, ed è indipendentemente dal costo del tuo biglietto.

Il rimborso delle spese extra

In caso di volo cancellato, overbooking o un ritardo aereo di almeno due ore, è sempre garantito il diritto al rimborso delle spese extra sostenute a causa del disservizio.

Qualora la compagnia non ti garantisca assistenza immediata, puoi provvedere autonomamente e richiedere poi il rimborso di quanto speso per:

Pasti e bevande durante l'attesa in aeroporto;

Pernottamenti in hotel qualora il volo venisse posticipato al giorno successivo;

Trasferimenti tra l'aeroporto e l'alloggio.

È fondamentale conservare tutte le ricevute e gli scontrini: queste spese devono essere necessarie, ragionevoli e documentate.

A quanto ammonta la compensazione

Le cifre della compensazione sono fisse e stabilite in base alla distanza della tratta:

250 Euro: Per tutti i voli fino a 1.500 km (es. Roma - Milano, Napoli - Palermo )

400 Euro : Per voli intra-comunitari superiori a 1.500 km e per tutte le altre tratte comprese tra 1.500 e 3.500 km (es. da Palermo verso Londra, Porto o Berlino).

600 Euro: Per i voli intercontinentali che superano i 3.500 km (es. Roma - New York, Milano - Dubai)

Nota Bene: è bene sottolineare che questi importi si intendono a persona. Questo significa che, per un nucleo familiare di quattro persone che subisce la cancellazione di un volo per una vacanza, il risarcimento totale può arrivare fino a 2.400 euro.

È importante sapere, inoltre, che i bambini di età inferiore ai due anni (che viaggiano in braccio ai genitori senza un posto a sedere riservato) non hanno diritto alla compensazione pecuniaria. In caso di disservizio, tuttavia, resta garantito il diritto al solo rimborso del prezzo del biglietto.

Quando non hai diritto alla compensazione - le circostanze eccezionali

È fondamentale tenere bene a mente che esistono dei casi in cui la compagnia aerea è esonerata dal pagamento della compensazione pecuniaria. Si tratta delle cosiddette “circostanze eccezionali”, ovvero eventi che sfuggono al controllo della compagnia aerea, come ad esempio:

Condizioni meteorologiche estreme : tempeste, neve intensa o nebbia fitta

Scioperi esterni alla compagnia aerea: ad esempio in caso di sciopero dei controllori del traffico aereo o del personale di handling aeroportuale

Instabilità politica o emergenze sanitarie

Bird strike: Impatto con stormo di uccelli che danneggia l'aereo.

In queste situazioni, la compagnia aerea, resta sempre obbligata ad offrirti il rimborso integrale del biglietto o un volo alternativo. Inoltre, il diritto all'assistenza in aeroporto è sempre dovuto: la compagnia deve garantirti pasti e bevande, sistemazione in hotel se necessario ed i relativi trasferimenti.

Per consultare il testo integrale della normativa e approfondire i tuoi diritti, puoi visitare la pagina ufficiale del Regolamento CE 261/2004 su EUR-Lex .

Come presentare il reclamo - guida passo dopo passo

In caso di ritardo aereo, cancellazione o overbooking, agire tempestivamente è fondamentale. Ecco i passaggi fondamentali che devi seguire per richiedere il tuo rimborso biglietti aerei:

Conserva tutta la documentazione: Non gettare nulla. Conserva biglietti, carte d'imbarco e tutte le ricevute fiscali o scontrini relativi a eventuali spese extra (come pasti, trasporti o hotel) sostenute a causa del disservizio. Contatta la compagnia aerea per iscritto: il metodo più efficace è l'invio di un'email o la compilazione del modulo ufficiale per i reclami presente sul loro sito web. Fornisci dettagli chiari: nella comunicazione devi indicare con precisione il numero del volo, la data, il tipo di problema riscontrato e l'importo della compensazione che richiedi in base alla distanza della tratta. Attendi la risposta: Le compagnie aeree hanno fino a 30 giorni di tempo per fornire un riscontro alla tua pratica. Valuta il passaggio successivo: Se allo scadere dei 30 giorni non hai ricevuto alcuna comunicazione, o se la tua richiesta viene respinta con motivazioni poco chiare, puoi affidarti a degli esperti del settore e richiedere il rimborso avvalendoti del supporto professionale di RimborsamiTu per sbloccare la tua pratica senza costi aggiuntivi.

Cosa fare se la compagnia rifiuta o non risponde

Secondo il Regolamento UE 261/2004 hai sempre il diritto di ricevere il rimborso del prezzo del biglietto entro 7 giorni. Le compagnie aeree spesso rifiutano i reclami o non rispondono per scoraggiare i passeggeri: non è l'eccezione, ma una pratica standard a cui non devi rassegnarti.

È importante sottolineare che un rifiuto da parte della compagnia aerea non rappresenta sempre la fine della pratica: hai il pieno diritto di procedere per vie legali e non sei tenuto ad accettare passivamente una decisione che ritieni ingiusta.

In queste situazioni affidarsi ad una claim company può essere una soluzione per far valere i propri diritti sulle compagnie.

RimborsamiTu gestisce tutto gratuitamente , occupandosi dell'intero iter: dal reclamo allo scambio di comunicazioni con il vettore e fino all'eventuale azione legale.

Come funziona il servizio

Modulo online: Ti basterà rispondere alle domande sul modulo per descrivere il disservizio subito. Il servizio è gratuito e servono solo 2 minuti. Analizziamo il tuo caso: Una volta ricevuto il tuo reclamo, effettueremo subito le dovute verifiche sul tuo volo. Entro 24h riceverai una mail con cui ti verrà comunicato se hai diritto ad un rimborso. Lavoriamo per te: Il nostro team legale, una volta ricevuti i documenti necessari, avvierà subito i contatti con la compagnia aerea per ottenere il rimborso che ti spetta. Riceverai aggiornamenti costanti sullo stato del tuo rimborso e potrai usufruire di un'assistenza costante e gratuita sempre a tua disposizione. Ricevi il rimborso: Una volta ottenuto il rimborso, ti chiederemo l'IBAN e l'importo ti verrà accreditato tramite bonifico in pochi giorni.

Il nostro servizio è totalmente gratuito per il passeggero. A differenza di altri portali nel settore, RimborsamiTu.it non richiede alcun acconto e, soprattutto, non trattiene alcuna commissione o percentuale sul risarcimento che riceverai. Anche in caso di esito negativo, non ti verrà mai addebitato alcun costo.

Questo è possibile perché i costi legali per l’assistenza dello staff di RimborsamiTu.it sono coperti come compenso direttamente dalle compagnie aeree che hanno causato il disservizio.

Non aspettare: i tempi per fare reclamo