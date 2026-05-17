Francesca Fialdini torna con Da noi... a ruota libera, ospiti Fiordaliso e il cast di Un futuro aprile

Francesca Fialdini torna su Rai 1 con una nuova puntata di Da noi... a ruota libera e ospita Fiordaliso appena rientrata dall’Australia. In studio anche Rosanna Banfi e il cast del film dedicato alla strage di Pizzolungo.

Nuovo appuntamento oggi, domenica 17 maggio, con Da noi... a ruota libera, il programma del pomeriggio di Rai 1 condotto da Francesca Fialdini. La trasmissione andrà in onda in diretta dalle 17.20 con una puntata ricca di ospiti provenienti dal mondo della musica, del cinema e dello spettacolo.

Tra i protagonisti della puntata ci sarà Fiordaliso, cantante amata dal pubblico italiano e reduce da una tournée internazionale che l’ha portata in Australia. Dopo il ritorno in Italia, l’artista è pronta a ripartire con una nuova serie di concerti in diverse città del Paese.

In studio anche Rosanna Banfi, attrice teatrale e televisiva, da anni presente in numerose produzioni italiane. Figlia di Lino Banfi, nel corso della sua carriera ha alternato cinema, fiction e palcoscenico.

Spazio poi a Ludovica Ciaschetti e Francesco Montanari, interpreti del film “Un futuro aprile”, che Rai 1 trasmetterà in prima serata il 21 maggio in occasione della Giornata della legalità. La pellicola racconta la strage di Pizzolungo del 2 aprile 1985, uno degli episodi più drammatici legati alla mafia in Sicilia.

Tra gli ospiti previsti anche Claudio Lauretta, attore e imitatore diventato popolare grazie alle sue performance in televisione, radio e teatro, dove ha portato in scena alcune delle imitazioni più conosciute dal pubblico italiano.