Osteoporosi nelle donne in menopausa, aumenta il rischio di morte precoce e demenza

Le donne in postmenopausa con osteoporosi affrontano un rischio più alto di morte precoce a causa della fragilità ossea e di malattie collegate. Uno studio su quasi 3mila pazienti lega la densità ossea alla longevità.

L’osteoporosi colpisce soprattutto le donne dopo la menopausa e provoca un progressivo indebolimento delle ossa. La diminuzione degli estrogeni accelera infatti la perdita di massa ossea e rallenta il naturale processo di rigenerazione dello scheletro. Le aree più vulnerabili sono quelle dell’anca e della colonna vertebrale, dove le fratture possono avere conseguenze molto gravi.

Secondo una ricerca pubblicata sulla rivista scientifica Menopause, le donne in postmenopausa che soffrono di questa patologia presentano quasi il 50% di probabilità in più di morire prematuramente rispetto a chi mantiene una buona densità minerale ossea. Lo studio ha preso in esame quasi 3mila donne, mettendo in relazione la salute delle ossa con la durata della vita e con il rischio di sviluppare altre malattie.

I ricercatori hanno osservato che una maggiore densità minerale ossea è associata a una condizione generale migliore e a una riduzione dei problemi di salute più seri. Oltre alle fratture, infatti, l’osteoporosi viene collegata a un aumento del rischio di patologie cardiovascolari, demenza e alcuni tipi di tumore.

Le complicazioni più frequenti riguardano le fratture dell’anca, considerate tra le più pericolose nelle persone anziane. La Royal Osteoporosis Society stima che ogni anno circa 2.500 persone perdano la vita a causa delle conseguenze di fratture prevenibili legate alla fragilità ossea.

Per gli specialisti la diagnosi precoce resta fondamentale. Gli esperti consigliano una dieta ricca di calcio proveniente soprattutto dagli alimenti, attività fisica regolare con esercizi che stimolano il carico sulle ossa e, nei casi indicati dal medico, terapie ormonali mirate. Intervenire in anticipo può aiutare a limitare il deterioramento osseo e ridurre il rischio di complicazioni gravi legate all’osteoporosi.