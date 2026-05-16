Bambina investita davanti casa a San Marzano di San Giuseppe, morta dopo una retromarcia

Una bambina di due anni è morta a San Marzano di San Giuseppe dopo essere stata investita da un’auto in retromarcia davanti casa. Il conducente si è fermato subito per chiedere aiuto, ma per la piccola non c’è stato nulla da fare.

Tragedia nella serata di ieri a San Marzano di San Giuseppe, in provincia di Taranto, dove una bambina di appena due anni ha perso la vita dopo essere stata travolta da un’auto durante una manovra in retromarcia.

L’incidente è avvenuto intorno alle 21.30 nei pressi dell’abitazione della famiglia della piccola. Secondo le prime informazioni raccolte dai carabinieri, la bambina si trovava vicino casa quando il veicolo l’ha colpita mentre stava facendo manovra.

Alla guida dell’auto ci sarebbe stato un uomo di origine marocchina, come la famiglia della vittima. Dopo l’impatto il conducente si è fermato immediatamente, prestando i primi soccorsi e chiamando il 118.

La bambina è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, ma i medici non hanno potuto fare nulla. La piccola sarebbe arrivata al pronto soccorso già senza vita.

I carabinieri della stazione locale stanno lavorando per ricostruire con precisione quanto accaduto e verificare eventuali responsabilità. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il pubblico ministero Mariano Buccoliero ha aperto un fascicolo sull’accaduto e nelle prossime ore disporrà ulteriori accertamenti.