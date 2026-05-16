Trump annuncia il blitz in Nigeria, ucciso Abu-Bilal al-Minuki numero due dell'Isis

Trump annuncia l’uccisione di Abu-Bilal al-Minuki durante un’operazione in Nigeria condotta con l’esercito locale. Secondo il presidente Usa, il leader jihadista era il secondo comandante più importante dell’Isis nel mondo.

Donald Trump ha dichiarato che le forze armate statunitensi, insieme ai militari nigeriani, hanno eliminato Abu-Bilal al-Minuki, indicato come il numero due dell’Isis a livello globale. L’operazione si è svolta in Nigeria ed è stata descritta dal presidente americano come una missione complessa preparata nei dettagli.

L’annuncio è arrivato attraverso un messaggio pubblicato su Truth Social, dove Trump ha parlato di un’azione condotta “in modo impeccabile” dalle truppe coinvolte. Secondo il presidente, al-Minuki era considerato uno dei terroristi più attivi al mondo e rappresentava una minaccia sia per i Paesi africani sia per gli Stati Uniti.

Trump ha spiegato che il comandante jihadista partecipava alla pianificazione di operazioni contro cittadini americani e gruppi presenti nel continente africano. Nel messaggio ha aggiunto che il leader dell’organizzazione terroristica “non terrorizzerà più i popoli africani”.

Le autorità americane non hanno diffuso ulteriori dettagli sull’operazione militare né informazioni precise sulla località del blitz. Anche il governo nigeriano, al momento, non ha reso noti particolari aggiuntivi sull’intervento condotto insieme alle forze statunitensi.