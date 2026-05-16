Trump annuncia il blitz in Nigeria, ucciso Abu-Bilal al-Minuki numero due dell'Isis
Trump annuncia l’uccisione di Abu-Bilal al-Minuki durante un’operazione in Nigeria condotta con l’esercito locale. Secondo il presidente Usa, il leader jihadista era il secondo comandante più importante dell’Isis nel mondo.
Donald Trump ha dichiarato che le forze armate statunitensi, insieme ai militari nigeriani, hanno eliminato Abu-Bilal al-Minuki, indicato come il numero due dell’Isis a livello globale. L’operazione si è svolta in Nigeria ed è stata descritta dal presidente americano come una missione complessa preparata nei dettagli.
L’annuncio è arrivato attraverso un messaggio pubblicato su Truth Social, dove Trump ha parlato di un’azione condotta “in modo impeccabile” dalle truppe coinvolte. Secondo il presidente, al-Minuki era considerato uno dei terroristi più attivi al mondo e rappresentava una minaccia sia per i Paesi africani sia per gli Stati Uniti.
Trump ha spiegato che il comandante jihadista partecipava alla pianificazione di operazioni contro cittadini americani e gruppi presenti nel continente africano. Nel messaggio ha aggiunto che il leader dell’organizzazione terroristica “non terrorizzerà più i popoli africani”.
Altri aggiornamenti su Isis
Siria, raid Usa contro ex postazioni Isis nel deserto di Deir ez-Zor
Siria, attacco aereo congiunto di Regno Unito e Francia contro obiettivi Isis nell'area di Palmira
Ballando con le stelle, Lucarelli attacca D'Urso: Un modello di narcisismo e il confronto con Ferragni
Le autorità americane non hanno diffuso ulteriori dettagli sull’operazione militare né informazioni precise sulla località del blitz. Anche il governo nigeriano, al momento, non ha reso noti particolari aggiuntivi sull’intervento condotto insieme alle forze statunitensi.
Notizie correlate
Gaza, blitz dell'IDF: ucciso leader della Jihad islamica travestiti da donne
Ucciso il comandante Isis in Iraq durante un'operazione antiterrorismo nelle montagne Hamrin