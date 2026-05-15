John Travolta debutta alla regia a Cannes, il film nasce dal libro scritto per il figlio Jett

John Travolta presenta a Cannes il suo primo film da regista, nato da un libro scritto anni fa per il figlio Jett. L’attore ha finanziato il progetto con risorse personali e ha coinvolto anche la figlia Ella Bleu nel cast.

Dopo oltre mezzo secolo di carriera davanti alla cinepresa, John Travolta arriva per la prima volta dietro la macchina da presa. L’attore americano ha presentato al Festival di Cannes “Volo notturno per Los Angeles”, film che sarà disponibile dal 29 maggio su Apple TV e che racconta il legame profondo con il mondo dell’aviazione.

La passione per gli aerei accompagna Travolta fin dall’infanzia. Da ragazzo trascorreva ore vicino all’aeroporto LaGuardia di New York osservando i decolli. A 15 anni ha iniziato a pilotare, ottenendo la prima licenza a 22. Oggi può contare su oltre 9.000 ore di volo accumulate negli anni, esperienza che ha portato anche sul set di alcuni suoi film.

L’idea del progetto nasce quasi trent’anni fa, quando l’attore scrisse e illustrò una storia dedicata al figlio Jett Travolta. Il ragazzo morì nel 2009, a 16 anni, durante una vacanza alle Bahamas dopo una crisi epilettica che gli provocò un trauma alla testa. Jett soffriva della sindrome di Kawasaki ed era autistico, condizioni che la famiglia aveva scelto di mantenere private fino alla sua scomparsa.

Negli anni successivi alla tragedia, diversi media internazionali hanno collegato la vicenda al rapporto dell’attore con Scientology, organizzazione di cui Travolta ha fatto parte per oltre quarant’anni. In quel periodo si parlò di un possibile allontanamento dalla chiesa, anche se l’attore ringraziò pubblicamente il movimento religioso per il sostegno ricevuto dopo la morte del figlio. Secondo varie ricostruzioni, il distacco definitivo sarebbe arrivato dopo la scomparsa della moglie Kelly Preston, morta nel 2020 per un tumore.

Il nuovo film ha un carattere fortemente autobiografico. Travolta ha raccontato che molti produttori erano interessati a dirigere la storia, ma lui riteneva che soltanto chi aveva vissuto quelle emozioni potesse restituirle davvero sullo schermo. Per questo ha deciso di finanziare personalmente il progetto, rimasto fermo dagli Anni 90 a causa dei numerosi impegni da attore.

La trama prende spunto dal primo volo affrontato da Travolta nel 1962. Nel film il giovane Jeff, interpretato da Clark Shotwell, guarda la madre durante il decollo pronunciando la stessa frase detta dall’attore da bambino durante quella esperienza che cambiò la sua vita.

Nel cast compare anche la figlia Ella Bleu Travolta. L’attore ha definito il lavoro con lei il momento più emozionante dell’intera produzione, elogiandone il talento davanti alla macchina da presa.

Travolta ha lasciato aperta la possibilità di dirigere altri film in futuro, spiegando però che accetterebbe di tornare dietro la cinepresa soltanto per un progetto capace di coinvolgerlo quanto “Volo notturno per Los Angeles”.