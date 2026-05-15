ASUS a Computex 2026, nuove soluzioni IA e celebrazioni per i 20 anni di ROG

ASUS porterà a Computex 2026 nuove piattaforme IA e sistemi gaming ROG, con dimostrazioni dal vivo e aree immersive a Taipei. L’azienda mostrerà server enterprise, PC AI e tecnologie dedicate alla creatività e al gioco.

ASUS e Republic of Gamers saranno tra i protagonisti di Computex 2026 con due spazi espositivi dedicati all’intelligenza artificiale e al gaming. L’evento si svolgerà dal 2 al 5 giugno al Taipei Nangang Exhibition Center, dove ASUS occuperà lo stand M0820 e ROG lo stand M0504.

Nel padiglione ASUS, il focus sarà sulla strategia “Ubiquitous AI. Incredible Possibilities”, con soluzioni sviluppate per integrare l’intelligenza artificiale nei sistemi enterprise, nelle infrastrutture cloud e nei dispositivi edge. L’azienda presenterà piattaforme progettate per supportare carichi di lavoro avanzati e processi automatizzati in ambienti professionali.

Tra le novità attese ci saranno server AI scalabili, sistemi integrati come ASUS AI POD e soluzioni dedicate alla gestione di data center e reti distribuite. ASUS mostrerà anche strumenti basati su agenti IA per automatizzare attività aziendali e ottimizzare i flussi operativi.

Una parte dell’esposizione sarà dedicata alla sostenibilità, con tecnologie sviluppate per ridurre i consumi energetici e migliorare l’efficienza delle infrastrutture di calcolo. L’intelligenza artificiale verrà applicata anche al monitoraggio e all’ottimizzazione delle risorse nei sistemi enterprise.

Lo stand ospiterà inoltre prodotti destinati all’edge computing e all’IoT, con esempi pratici legati alla produttività, all’industria e all’utilizzo quotidiano. ASUS presenterà dispositivi AI per il lavoro creativo della linea ProArt, strumenti per la sanità digitale e sistemi gaming progettati per sfruttare algoritmi avanzati nelle prestazioni e nell’esperienza di gioco.

Nell’area dedicata a ROG, il marchio celebrerà vent’anni di attività con un percorso espositivo che ripercorrerà l’evoluzione dei suoi prodotti gaming. La mostra includerà hardware storico, concept e modelli che hanno segnato lo sviluppo del brand nel settore PC.

ROG presenterà anche una collezione speciale per il ventesimo anniversario, caratterizzata da componenti e dispositivi con dettagli estetici commemorativi e soluzioni tecniche aggiornate. L’obiettivo sarà unire design celebrativo e prestazioni elevate.

I visitatori potranno partecipare a sessioni pratiche di assemblaggio PC per osservare da vicino la costruzione dei sistemi ROG e le caratteristiche dei componenti. Saranno inoltre presenti aree tematiche dedicate al gaming immersivo, alla creatività digitale e all’interazione uomo-macchina.

Tra gli spazi annunciati figurano Future Gamer, Codeverse, Humanlink, APEX Craft, Illumotion e Mechano, sezioni pensate per mostrare nuove applicazioni dell’intelligenza artificiale nel gioco e nella produzione di contenuti.

Prima dell’apertura ufficiale della fiera, ROG organizzerà un evento stampa e un party al Syntrend Creative Park di Taipei il 1° giugno, dalle 17 alle 22 locali.