Total War Warhammer III, Bhashiva e i Guerrieri Tigre arrivano il 21 maggio su PC

Bhashiva debutta in Total War Warhammer III con i Guerrieri Tigre dal 21 maggio. Il nuovo pacchetto introduce unità feline per il Grande Catai, nuove meccaniche di campagna e contenuti aggiuntivi con la patch 8.0.

SEGA Europe e Creative Assembly hanno annunciato l’arrivo di Bhashiva e i Guerrieri Tigre, il primo pacchetto personaggio dedicato a Total War: WARHAMMER III. L’espansione sarà disponibile dal 21 maggio su PC attraverso Steam, Epic Games Store e Microsoft Store.

La protagonista del contenuto aggiuntivo è Bhashiva, conosciuta come la Tigre Bianca di Shang-Yang. Il personaggio debutta per la prima volta nel videogioco come comandante mercenaria al servizio del Drago di Ferro, incaricata di guidare i Guerrieri Tigre nella difesa del Grande Catai contro le forze del Caos.

Secondo la storia del gioco, Bhashiva rappresenta la reincarnazione di un’antica profezia destinata a manifestarsi ogni volta che il mondo viene minacciato dal Caos. Attorno a lei ruota una fazione costruita su rapidità, attacchi improvvisi e tattiche d’imboscata che modificano profondamente l’approccio strategico degli eserciti del Catai.

Tra le principali novità della campagna compare la Corte della Tigre, sistema che permette di prendere decisioni legate alla gestione della fazione e alla pianificazione strategica. Le scelte effettuate influenzano direttamente l’identità dei Guerrieri Tigre e il loro sviluppo nel corso della partita.

Il pacchetto introduce anche gli Eserciti di Shang-Yang. Bhashiva potrà ottenere nuove risorse completando incarichi assegnati dal Drago di Ferro, sbloccando così speciali insegne da applicare alle unità per migliorarne abilità, prestazioni in battaglia e dimensioni dell’esercito.

Nel roster debuttano diverse unità inedite dedicate ai combattenti felini del Grande Catai. Tra queste figurano Sawai, Artigliofono, Inseguitori, Guerrieri Tigre con Asce Doppie e Artigli di Ferro, tutti progettati per privilegiare mobilità e aggressività sul campo di battaglia.

Insieme al nuovo contenuto sarà pubblicata anche la patch 8.0 di Total War: WARHAMMER III, aggiornamento che apporterà modifiche al Grande Catai e introdurrà la nuova eroina leggendaria Taoyan l’Impietosa.