Guardia di Finanza in Sardegna, scoperti 100 yacht non dichiarati per oltre 48 milioni

Cento yacht registrati all’estero ma usati in Italia senza dichiarazione fiscale sono stati scoperti dalla Guardia di Finanza in Sardegna. Le imbarcazioni valgono oltre 48 milioni di euro e potrebbero scattare sanzioni fino a 23 milioni.

La Guardia di Finanza di Cagliari ha individuato cento yacht e imbarcazioni da diporto collegati a cittadini residenti in Italia ma registrati all’estero e mai comunicati al fisco italiano. L’operazione, denominata Red Jack, è stata condotta dal Reparto Operativo Aeronavale e ha portato alla luce un patrimonio nautico dal valore superiore ai 48 milioni di euro.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, le unità navali navigavano regolarmente nelle acque italiane con bandiera straniera pur essendo riconducibili a proprietari italiani. In molti casi le imbarcazioni risultavano completamente assenti dal quadro RW della dichiarazione dei redditi, lo strumento previsto dalla normativa per indicare i beni detenuti all’estero.

L’indagine è partita nel 2025 dopo un normale controllo eseguito in mare. Da quel momento i finanzieri hanno esteso gli accertamenti ai principali porti della Sardegna, concentrandosi sul fenomeno del cosiddetto flagging out, pratica che consiste nell’immatricolare yacht e navi in Paesi esteri per ridurre costi fiscali, amministrativi e assicurativi.

Per la Guardia di Finanza, l’omessa dichiarazione di beni registrati fuori dall’Italia rappresenta una violazione che consente di nascondere la reale capacità contributiva dei proprietari. Le sanzioni amministrative contestate possono arrivare fino a 23 milioni di euro, calcolate in proporzione al valore delle imbarcazioni non dichiarate.

Gli accertamenti hanno coinvolto diversi territori italiani, in base alla residenza fiscale dei proprietari individuati. La Stazione Navale di Cagliari ha collaborato con altri reparti del Corpo per incrociare i dati raccolti durante i controlli con le informazioni presenti nelle banche dati fiscali e patrimoniali.